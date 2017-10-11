2 bin dolara istediğiniz Porsche'ye binin!

Günümüz dünyasında artık sahip olma olgusu yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Steam ile başlayan bu serüven, daha sonra müziğe sonrasında da dizi ve filme evrilmişti. Bildiğiniz gibi Steam, Spotify ve Netflix gibi platformlardaki içeriklere sahip olmuyor içeriklere kiralama mantığı ile erişiyorsunuz. Şimdi de ünlü otomotiv devi Porsche, bu sisteme ayak uydurduğunu duyurdu.

Porsche'nin mobil uygulaması üzerinden sisteme üye olarak 8 farklı Porsche'yi ayda sadece 2.000 dolara kullanabiliyorsunuz. Tabii, bu ödemeyi ömrünüzün sonuna kadar yapsanız bile bir tane bile Porsche sahibi olamıyor onları kiralıyorsunuz.

Eğer giriş paketinde yer alan Boxster, Cayman, Cayanne ve Macan S sizi tatmin etmiyorsa 3.000 dolarlık pakete yükselterek 911 Carrera S ve Panamera 4S dahil olmak üzere 22 farklı Porsche'ye binebiliyorsunuz.

Bu hizmet Kasım ayında şimdilik sadece Amerika'da hizmete geçecek. Bakalım Porsche bu hizmeti Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunacak mı?