Power Rangers oyunu mobile geliyor!

Amerika eğlence sektöründe en popüler süper kahraman serilerinden biri olan Power Rangers, yaklaşık 1 ay sonra karşımıza yeni filminin yanında yeni mobil oyunu ile de çıkacak.

Power Rangers: Legacy Wars, isimindeki oyun için bir teaser yayınlandı ve oyunun çıkış tarihi için Mart 2017 işaret edildi. Power Rangers: Legacy Wars, hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanacak ve muhtemelen ücretsiz olarak indirime sunulacak.

Power Rangers: Legacy Wars, çok oyunculu dövüş oyunu olacak ve filmdeki karakterlerin yeni versiyonlarını bünyesinde barındıracak. Çok yakında vizyona girecek olan Power Rangers filminin ekmeğini yemek isteyen oyun geliştiricileri bakalım başarılı bir Power Rangers oyunu ortaya koyabilecek mi?

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