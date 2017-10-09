Pratik çözümler getiren yeni teknolojiler!

İncelediğimiz 5 ürün arasında portatif kahve makinesi, demlikten telefon şarj etmeyi sağlayan cihaz, bisiklete takılan hoparlör ve evdeki atıkları gübreye dönüştüren cihaz gibi ürünler yer alıyor.

Whirlpool®: Zera™ Food Recycler

Evlerde yiyecek atıkları neredeyse her gün oluyor. Akşam yemeğinden arta kalanlar ve meyve kabukları gibi. Bunların hepsi çöp kutusuna gidiyor. Ancak bunları evde artık çok kolay bir biçimde geri dönüştürebilirsiniz. Evde kullanabileceğiniz çöp kutusu görünümlü teknolojik cihaz Whirlpool Zera Food Recycler, atıkları gübreye dönüştürüyor.

Cihaz, sadece gıda atıklarının atılması halinde tek bir düğmeye basılması sonrasında içindekileri gübreye dönüştürüyor. Kullanımı için bir hafta boyunca gıda atıklarının üniteye atılması, gübre oluşturma işleminden önce de hazırlanması istenen üzerlerine boşaltılması gerekiyor. Fiyatı 200 dolar.