Project Cars 2 için ilk fragman yayınlandı!

2015'in en çok beklenen ve yayınlandığı andan itibaren en çok beğenilen oyunların başında gelen Project CARS, yayınlanan ekran görüntüleri ve oynanış videoları ile bizleri bir hayli heyecanlandırmıştı. Oynanış olarak gelmiş geçmiş en başarılı yarış oyunlarından biri olmasına rağmen fragmanlardaki kadar gerçekçi bir deneyim sağlayamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde devam oyununun geliştirme aşamasında olduğunu duyuran Slightly Mad Studios, bu kez grafiksel olarak eskisi kadar iddialı görünmüyor. Bugün ise YouTube üzerinden, Project CARS 2'nin ilk fragmanı yayınladı.

Dikkatimizi ilk çeken şey oyunda artık mevsimler de var. Grafik olarak olağanüstü gözüken oyun, yeniden türün severlerinin kalbini fethedecek gibi duruyor.

Project Cars 2'nin ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.