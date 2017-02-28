PS Plus Mart 2017 oyunları!

abonelerine Mart ayı boyunca sunulan ücretsiz oyunların sızdırıldığı bir broşür ortaya çıktı. Broşür, tanıtım için bir Avrupa oyun mağazası tarafından kullanıldı.Sızdırılan Avrupa mağazası broşürüne göre mart ayındakullanıcılarını platform macera oyunu, oyunun kitlesel olarak beğenilmeyen bir başyapıt ve promosyona dahil olmasını görmek güzel bir diğer oyun ise hızlı tempolubenzeri aksiyon oyunubekliyor., 4 kişiye kadar online olarak oynanabiliyor ve hokey tarzında bir oyun. Bu oyunlartarafından resmi olarak onaylanmadı.oyunlarının'ta yani yarın açıklanması bekleniyor.