PS Plus Mart 2017 oyunları!

Sony henüz Mart 2017 PlayStation Plus oyunlarını açıklamadı ancak PS4 için verilecek oyunlar belli oldu gibi görünüyor.

28/02/2017 19:35
PlayStation Plus abonelerine Mart ayı boyunca sunulan ücretsiz oyunların sızdırıldığı bir broşür ortaya çıktı. Broşür, tanıtım için bir Avrupa oyun mağazası tarafından kullanıldı.   1488299502_1488235671-ok.jpg   Sızdırılan Avrupa mağazası broşürüne göre mart ayında PlayStation 4 kullanıcılarını platform macera oyunu Tearaway Unfolded, oyunun kitlesel olarak beğenilmeyen bir başyapıt ve promosyona dahil olmasını görmek güzel bir diğer oyun ise hızlı tempolu Rocket League benzeri aksiyon oyunu Disc Jam bekliyor.   Disc Jam, 4 kişiye kadar online olarak oynanabiliyor ve hokey tarzında bir oyun. Bu oyunlar Sony tarafından resmi olarak onaylanmadı. PS Plus Mart 2017 oyunlarının 1 Mart'ta yani yarın açıklanması bekleniyor.

 

 

    Yazar: Berk İşçimen

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