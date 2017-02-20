Sony'den yeni oyun konsolu mu geliyor?

Sony, el konsolu sektörüne PSP ile giriş yaptığında ortalığı kasıp kavurmuştu. PSP'den sonra daha güçlü bir el konsolu olan PS Vita ile karşımıza çıkan Sony, çıkışının ilk aylarında büyük ilgi ile karşılaşsa da, konsolun başta Sony'nin stüdyoları olmak üzere 3. parti geliştiriciler tarafından destek görmemesi yüzünden PS Vita'ya olan ilgi bir anda gibi kesilmişti.

Sony, her ne kadar PS Vita'yı canlandırmak için hamleler yapsa da başarısız olmuş ve konsolu artık resmen boşluğa bırakmıştı. Nintendo Switch'in duyurulmasından sonra Sony'nin de Nintendo Switch'in yapısına benzer bir patent aldığı ortaya çıktı. Bu patent bizlere PS Vita 2'nin gelebileceğinin sinyallerini veriyor.

PS Vita 2 nasıl olacak?

Alınan patente göre PS Vita 2; Nintendo Switch gibi modüler bir yapıda olabilir. Bir tablet modülünün yanına kontrolcülerin takılabileceği bu patentin ne zaman pratikte kullanılacağı bilinmiyor. Ancak Sony, el konsolları tarafında hem Switch hem de 3DS ile yarışmak istiyorsa; AAA oyunların kolay bir şekilde geliştirilebileceği güçlü bir PS Vita 2 ile karşımıza çıkmalı.