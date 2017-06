PlayStation 4, telefonlara yeni yetenekler kazandırıyor!

Sony, E3 etkinliği sonrası PlayLink adını verdiği uygulamasını tanıttı. Remote Play özelliği ile uzaktan PS Vita ve telefonlar ile PS4 oyunlarını oynama özelliği sunan Sony, PlayLink ile PS4'teki oyun deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor. Peki, PlayLink tam olarak ne işe yarıyor?

PlayLink, akıllı telefonların dokunmatik ekran ve kamera özelliklerinden yararlanarak PlayStation 4 oyunlarında etkileşime girmeye yarıyor.

Örneğin; telefon ile çektiğiniz fotoğrafı PlayLink ile PS4 oyununa aktarabilir, telefonun flaşını oyunda gerçekten de flaşmış gibi kullanabilir, sensörlü oyunları telefon ile oynayabilir ve telefonun mikrofonunu karaoke oyunlarında kullanarak şarkılar söyleyebilirsiniz.

PlayLink ilk etapta; Hidden Agenda, That's You!, Frantics, Singstar Celebration ve Knowledge is Power oyunlarını destekleyecek.