PS5 oyunları geliştirilmeye başlandı!

Tahminlere göre 2021'e kadar piyasada olması beklenen PlayStation 5 için ilk oyun geliştirilmeye başlandı. Avalanche Studios, açtığı yeni iş ilanında yeni oyunları ile ilgili bilgiler verdi. Yayınlanan iş ilanında firma, işe alacağı elemanları yeni nesil oyun motoru ve yeni nesil konsollar üzerinde çalıştıracağını belirtiyor.

Yani buradan oyunun PlayStation 5 için geliştirildiğini varsayabiliriz. Diğer bir yandan geride bıraktığımız Tokyo Games Show fuarında Final Fantasy XV'in yönetmeni Hajime Tabata, yeni Final Fantasy oyununun PlayStation 5'e çıkacağını açıklamıştı. Neredeyse 10 yılda bir çıkan Final Fantasy serisinin yeni oyununun PlayStation 5'e çıkacağını daha önceden tahmin etmiştik. Ayrıca Square Enix, şu anda herhangi bir PlayStation 5 oyunu üzerinde çalıştığını doğrulamadı. Ancak Avalanche Studios'un verdiği bu bilgi bizi biraz şaşırttı.

Çünkü kendileri şu anda resmi olarak PlayStation 5'e oyun geliştiren ilk firma sıfatını kazanmış durumundalar. Görünüşe göre geliştiriciler yeni nesil konsollar için çalışmalara çoktan başlamış durumda. Bakalım Avalanche Studios'tan sonra hangi firma, PlayStation 5 için oyun geliştirdiğini belirtecek.