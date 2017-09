Psychonauts Ücretsiz Oldu!

Double Fine ve Budcat Creations tarafından geliştirilen ve 19 Nisan 2005 tarihinde satışa sunulan, macera ve komediye dayalı indie 3D platform oyunu Psychonauts, Humble Bundle sitesinde ücretsiz oldu.

Steam‘de 18,00 TL‘ye satılan ve 3,842 kullanıcıdan %96‘sının olumlu geridönüş Psychonauts‘a ücretsiz erişebilmek için öncelikle buraya tıklayıp, oyunun Humble Bundle mağazasına gitmeniz gerekiyor. Siteye üye olduktan sonra Add to Cart kısmına tıklayıp, Checkout‘a basınca çıkan ekrandan Get it for free! kısmına tıklamanız gerekiyor.

Tıkladıktan sonra eğer siparişin başarılı olduğunu gösteren bir kısım gelir ise, mail adresinize oyunu indirmeniz için bir link gönderilecek. Gönderilen linke tıkladıktan sonra çıkan Download tuşuna bastıktan sonra çıkan sekmeden Steam kodunuza erişebilirsiniz. Kampanya 16 Eylül‘e kadar devam edecek.