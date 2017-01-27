PTT çalışanı iPhone'da açık buldu, adını Apple'ın listesine yazdırdı!

Kapalı bir yapıda olduğu için güvenlik açıklarının çok az rastlandığı iOS işletim sistemi, kullanıcılarının raporladığı güvenlik açıklarını yeni güncellemeler ile kısa sürede kapatması ile güven aşılıyor. Bu güvenlik açıklarının raporlanmasında geçtiğimiz sürümlerde bir Türk kullanıcının da yer aldığı ortaya çıktı.

PTT çalışanı olan Fatma Yılmaz, iPhone 6s Plus kullanırken bir güvenlik açığının olduğunu farketti. Bu açığı Apple'a raporlayan Fatma Yılmaz, iOS 10 güncellemesi ile bu açığın kapatılmasını sağladı.

CVE-2016-7759 numaralı güvenlik açığı; Task Switcher'da sunulan uygulama enstantanelerinde hassas veriler gösterilebiliyordu. Apple da bu açığı "Springboard'da, hassas bilgiler içeren önbelleğe alınmış enstantanelerin Task Switcher'da görüntülenmesine neden olan bir sorun vardı. Bu sorun güncellenmiş enstantanelerin görüntülenmesiyle giderildi." açıklamlarını kullanarak giderdiğini bildirdi.

Fatma Yılmaz olaydan sonra yaptığı açıklamada; "iPhone 6s Plus kullanıcısıyım, bir müddet kullandıktan sonra arama ekranında mevcut olmayan bir veriyi gösterdiğini fark ettim. Telefonuma kaydedip, arama yapmadan veya mesaj atmadan sildiğim bir kişiyi sanki telefonda kayıtlıymış gibi arama ekranında gösteriyordu. Bunun sürekli hale gelmesiyle firmanın gerekli birimlerine sorun olduğuna dair mail attım, durum beni rahatsız etti ve bir güvenlik açığı olup olmadığını düşündüm. Firma benden videolu anlatım istedi, bende video çekip gönderdim. Daha sonra yeni bir yazılım yüklediklerini ve sorunun gidip gitmediğini sordular ama durum devam ettiğinden gitmediğini söyledim. Sonra yine bir irtibatta bulunduk, bu süreç bir yıl kadar sürdü ve iOS 10 güncellemesiyle sorun ortadan kalktı. Firmanın dünya genelinde ulaşılabilir bir listesi var, güvenlik açıklarının yamandığı ve bunu belirleyenlerin isimlerinin yazıldığı bir liste, orada kurumumla birlikte adımın geçtiğini gördüm. Gurur vericiydi, tabiki mutlu oldum ismimi görmekten, kurumumun adının da yazıyor olması beni onure etti ayrıca. İlk Türk kişi olarak kendi adımı listede görmem beni sevindirdi" dedi.

Apple'ın güvenlik açıklarını kapattığı ve Fatma Yılmaz'ın isminin yer aldığı listeye buradan ulaşabilirsiniz.