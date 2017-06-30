PTT'den hayatı kolaylaştıracak e-posta hizmeti

Vatandaşa sunduğu hizmetlerin kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı olmasının yanı sıra hayatı kolaylaştırmasını da ilke edinen Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), bu çerçevede yeni bir uygulamaya daha imza attı. Şirket, “Elektronik Alma Haberi Özel Hizmeti” ile gönderinin alıcıya teslim edildiği bilgisini elektronik posta (e-posta) yoluyla göndericiye ulaştırıyor.

Bu hizmet, yurt içi varışlı Taahhütlü, APS Kurye, Posta Kargosu ve Kargo gönderileri için müşterinin kabulde talep etmesi, e-posta adresini vermesi ve 0,80 TL ilave ücret ödemesi halinde sunuluyor.

Elektronik Alma Haberi Özel Hizmeti’nde “Alma/ödeme haber kartı”nın kabulde düzenlenmesi, gönderi ile birlikte taşınması, alıcıya teslimde imza ettirilmesi, göndericiye geri gönderilmesi süreçleri ortadan kaldırılıyor.

Bunun yerine kabulde göndericinin e-posta adresi kaydediliyor, alıcıya teslimde PTT’de kalan dağıtım teslim cihet listesi/belgesi üzerine ıslak imza alınıyor, teslime ilişkin sisteme girilen bilgiler ise doküman formatı ile göndericinin e-posta adresine iletiliyor. Böylece bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltan bir uygulama hizmete sunuluyor.

Elektronik Alma Haberi Özel Hizmeti’nde gönderici e-posta adresinin tam ve doğru olarak yazılması, ilave ücret ödenmesi (0,80 TL) ve söz konusu hizmetin yurt içi varışlı kayıtlı (Taahhütlü, APS Kurye, Posta Kargosu ve Kargo) gönderiler için talep edilmesi gerekiyor. Kayıtsız gönderilerde Elektronik Alma Haberi Özel Hizmeti verilmiyor.