PTT ücretsiz SMS bilgilendirme hizmeti sunuyor

Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerdeki iş ve işlemlerini sürekli geliştirip çeşitlendirerek müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmayı ilke edinen Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), vatandaşların yüzünü güldürecek yeni bir uygulamaya daha imza attı. PTT, postaya verilen kayıtlı tüm gönderiler için ücretsiz SMS ile bilgilendirme hizmeti sunmaya başladı.

7 Şubat 2017 tarihinde hayata geçirilen uygulamada, kayıtlı tüm gönderilerde kabul işlemi yapıldığında alıcı cep telefonu numarasına, adresine götürüldüğü halde teslim edilemeyip PTT işyerinden alınmak üzere ihbar bırakılan gönderilerde ise hem gönderici hem de alıcı cep telefonu numaralarına ücretsiz SMS gönderilerek bilgilendirmede bulunuluyor.

Yurt içine yönelik bu hizmet, telefon numaralarının gönderinin kabulünde belirtilmesi halinde gerçekleşiyor. Ayrıca, alıcı ve göndericiye ait cep telefonu numaralarının tam ve doğru olarak bildirilmesi ve sisteme yazılmasının sağlanması gerekiyor.