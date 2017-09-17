PUBG bir rekor daha kırdı!

PlayerUnknown's Battlegrounds'ın son dönemlerin epeyce başarılı olduğu aşikar. PUBG ve oyunu geliştiren stüdyonun ise bunu bize kanıtlamak için bir şey yapması gerekmiyor. Geçtiğimiz gün PUBG eş zamanlı oynanma rekourunun sahibi oldu. PUBG daha öncede anlık oyuncu sayısında Dota 2'yi geçmişti ancak bu sefer tüm zamanların rekorunu uzun bir süre elinde tutacağa benziyor.

16 Eylül 2017'de 1,348,374 kişinin eş zamanlı oynanmasıyla PUBG, Steam'de en fazla eş zamanlı oynanmış olan Dota 2'nin Mart 2016'da 1,291,328 oyuncunun eş zamanlı olarak oynamasıyla kazandığı tahtını elinden aldı. 70 liralık erken-erişim bir oyunun bu kadar kısa zamanda Dota 2 gibi hem final sürümüne ulaşmış hem de ücretsiz olan bir oyunu yıkıp geçmesi de gerçekten PUBG'yi oyuncuların ne kadar çok sevdiğini gösteriyor.

Eş zamanlı oyuncu bilgileriyse Steam Charts uygulaması aracılığıyla alınıyor. Oldukça detaylı veriler sağlayan Steam Charts'ı siz de Steam'deki oyunların sıralamalarına, indirmelerine ve satın alınmalarına ulaşmak için kullanabilirsiniz.