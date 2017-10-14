Qualcomm, Apple'a dava açti!

Çin’deki iPhone satışlarından daha çok Apple’ın iPhone’ların neredeyse tamamını Çin’de üretmesi bu davanın Apple için büyük bir tehlike oluşturmasına neden olacağa benziyor. Apple toplam gelirinin aslan payını iPhone satışlarından elde ediyor.

vepatent davalarıyla birbirlerine karşı dünya çapında darbe vurmaya çalışıyor. Bu sefer Çin’de bir patent davası ile karşı karşıya geldiler.’un 29 Eylül tarihinde açtığı ve bugün basına paylaşılan dava ile’ın Çin’deki tüm faaliyetlerinin sonu gelebilir.Patent davası açanteknolojisinin ve güç yönetiminin temelinde yatan teknolojilerin kendisine ait olduğunu ve’ın bu teknolojileri izinsiz olarak kullandığını iddia ediyor., bu teknolojilerin kullanıldığı iPhone’ların Çin’de satışının üretiminin durdurulması ve satışının yasaklanmasını talep etti.