Qualcomm, 103 milyar dolarlık teklifi kabul edecek mi?

Snapdragon yonga setlerinin üreticisi olarak bilinen Qualcomm, geçtiğimiz hafta satılma haberi ile gündeme gelmişti. Bir diğer yonga seti üreticisi Broadcom, Qualcomm'u bünyesine katmaki çin tam 103 milyar dolar ödemeyi teklif etmişti. Qualcomm hisseleri için 60 dolar ödeme ve Broadcom hiselerinden 10 dolar verme şeklinde yapılacak olan bu satın alma işlemine, Qualcomm cephesinin sıcak bakmadığı söylenmişti.

Bugün gelen haberler de bu satın alma işleminin Qualcomm cephesinin 103 milyar doları az bulmasından dolayı gerçekleşmeyeceği doğrultusunda. Ancak satın alma işlemi dedikodularının çıkmasının ardından Qualcomm'un hisselerinin %28 oranında arttı. Qualcomm, değerinin artmasından dolayı muhtemelen bu 103 milyar doları az bulmaya başladı.

Broadcom gibi dev bir firmanın bu denli amatörce davranıp, rakibinin borsadaki değerini arttırması kabul edilemez bir davranış. Broadcom, borsada sıçrama yapan Qualcomm'u artık ne yapsa etse 103 milyar dolara satın alamaz. Yapılan bu amatörce davranıştan dolayı eğer Broadcom satın almada kararlıysa, fiyatı 120 milyar dolara kadar çıkarabilir.

Qualcomm cephesinin bu hafta içerisinde satın alma işlemi hakkında net bir açıklama yapması bekleniyor. Bakalım Broadcom, Qualcomm'u renklerine bağlayarak Intel ve Samsung'dan sonra 3. büyük yonga seti üreticisi unvanını kazanabilecek mi?