Qualcomm, CES 2017'de neler duyurdu?

Qualcomm, CES 2017 fuarında yaptığı açıklamada, iştiraki Qualcomm Technologies'in şirketin en yeni üst seviye mobile platform işlemcisi ve X16 LTE modeme sahip Qualcomm Snapdragon 835'i tanıttığını duyurdu.

Snapdragon 835 işlemci, çığır açan performans ve üstün enerji verimliliği sunan 10nm FinFET işlem nodunu kullanan ilk mobil platform.

Snapdragon 835; akıllı telefonlar, başa takılan VR/AR ekranlar, IP kameralar, tabletler, mobil PC'ler ve Win32 uygulama desteği ile birlikte Android ve Windows 10 gibi çeşitli işletim sistemleri ile çalışan diğer tüketici cihazların dahil olduğu üst seviye tüketici cihazlar için yeni nesil eğlence deneyimini ve bağlantılı bulut servislerini destekleyecek şekilde tasarlandı.

Qualcomm Technologies, Qualcomm Network için yeni IoT Bağlantı Platformu ve Genişletilmiş Wi-Fi SON özelliklerini duyurdu

Yeni platform, neredeyse kesintisiz bağlantı ile işlevselliği bir araya getiriyor, cihaz ve teknolojilerde basit kullanım imkanı sunuyor. Qualcomm Incorporated'ın (NASDAQ: QCOM), iştiraki Qualcomm Technologies; daha basit, tutarlı ve kesintisiz bağlantı deneyimi sunmak amacıyla Qualcomm Network için kritik öneme sahip iki yeni bileşeni duyurdu.

Tüketicilerin artan talebinin etkisi ile ağ karmaşıklığı ve beklentilerinin de zirve yapması nedeniyle Qualcomm Technologies; IoT cihazları, IoT aktarma merkezleri ve ağ geçitleri genelinde kullanılabilen özelliklerden oluşan bir paket tanıttı. Qualcomm Network IoT Connectivity isimli bu paket ile kompleks ve farklı bağlantı teknolojileri ve ekosistemleri merkezi bir şekilde yönetilebiliyor.

Buna ek olarak Qualcomm Technologies, ödüllü Qualcomm Wi-Fi Self Organizing Network (SON) çözümünün özelliklerini de mümkün olan en iyi yönetimli ağ sunacak şekilde arttırdı.

Qualcomm TrueWireless Stereo teknolojisi, Bluetooth stereo kulaklık ve ses kategorisinde inovasyona yön veriyor

Kablodan tamamen bağımsız kulaklar üzerinden yüksek kaliteli sesleri destekliyor. Maliyete göre optimize edilmiş referans tasarım kullanıma sunuldu.

Qualcomm Incorporated'ın (NASDAQ: QCOM) iştiraki Qualcomm Technologies International, Qualcomm TrueWireless Stereo Kulaklık Referans Tasarımını tanıttı.

Qualcomm Technologies International, inovatif Qualcomm TrueWireless teknolojisini; kulaklık ve ses pazarında daha küçük form faktörlerine ve gerçek anlamda kablosuz cihazlara yönelik artan talebi karşılamak amacıyla geliştirdi. Qualcomm TrueWireless Stereo teknolojisi kabloya ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor.

Bu teknoloji sayesinde sadece medya kaynağı ile stereo kulaklık arasında değil aynı zamanda kulaklığın sağ ve sol tarafı arasında da kabloya gerek kalmıyor. Qualcomm TrueWireless olmadan, kablosuz kulaklıklar, ses kaynağına kablosuz bağlansa da kulaklığın sağ ve sol tarafları kablo ile bağlantı kurabiliyor.

Qualcomm, Aktif Gürültü Önleme teknolojisini ultra küçük kulaklıklara ve mikrofonlu kulaklıklara getirdi

Dünyanın Aktif Gürültü Önleme teknolojisi ile entegre ilk Bluetooth ses çip üzeri sistemi (SoC), yüksek kalitede kablosuz sese olan talebi karşılamak amacıyla tasarlandı. Qualcomm Incorporated'ın (NASDAQ: QCOM), iştiraki Qualcomm Technologies International, Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisini CSR8675 ürün platformuna getirerek, dünyanın ilk Bluetooth ses çip üzeri sistemini (SoC), gelişmiş ses çözümü ile entegre etti.

Yeni özellik sayesinde aktif ses önleme için kulaklıklara ayrı bir ANC çipi eklemeye gerek kalmadığından hem karmaşıklık hem de maliyet azaltılıyor. Böylece üreticiler, daha küçük form faktörü tasarımları içerisinde üst seviye ses deneyimini daha hızlı sunabilir duruma geliyor.

Qualcomm'un çığır açan otomotiv çözümleri, Volkswagen araçların yeni nesil bilgi eğlence sistemine güç veriyor

Yeni Volkswagen AG araçlar, ilgi çekici araç içi deneyimler sunmak için Snapdragon 820A işlemci ile Snapdragon X12 ve X5 LTE modemler kullanacak. Qualcomm Incorporated'ın (NASDAQ: QCOM) iştiraki Qualcomm Technologies (QTI), yeni nesil Volkswagen AG araçlar içerisinde Qualcomm Technologies'in yonga setlerinin entegre edileceğini açıkladı. Bu yonga setleri içerisinde gelişmiş bilgi eğlence sistemleri için Qualcomm Snapdragon 820A işlemci ve bağlantılı araç ve telematik sistemler için ise Snapdragon X12 ve X5 LTE modemler bulunuyor.

Zengin kullanıcı deneyimleri ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunmaya önem veren Qualcomm Technologies, otomotiv endüstrisindeki en yüksek performansa sahip bilgi eğlence ve telematik sistemlerden birini geliştirmek ve üretmek için Volkswagen AG ve endüstrinin diğer liderleri ile birlikte çalışıyor.

Snapdragon 820A işlemcisine sahip Volkswagen AG araçların 2019 yılı içerisinde, Snapdragon X12 ve X5 LTE modemlerini kullanan araçların ise 2018 yılı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Qualcomm, yeni nesil bağlantılı araçlar için Gigabit Sınıf LTE'yi duyurdu

Yeni platform çözümleri otomobil üreticilerinin bağlantılı otomobiller için kilit öneme sahip tüm bağlantı teknolojilerini entegre etmesine yardımcı olan Snapdragon X16 LTE modem kullanıyor. Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), iştiraki Qualcomm Technologies'in otomobil üreticilerinin gelişmiş telematik ve bağlantılı araç servisleri için gerekli olan yüksek hızda, yüksek kalitede ve güvenilir bağlantı sunabilmelerine yardımcı olmak amacıyla, 1 Gbps'ye kadar indirme hızını destekleyen amiral gemisi Gigabit Sınıf Qualcomm Snapdragon X16 LTE modem kullanan, bağlantılı otomobil referans platformunun yeni bir çeşidini tanıttığını duyurdu.

Şirketin 3G/4G LTE modemlerindeki liderliği ile geliştirilen referans platformu, otomobil üreticilerinin günümüz araçları için gerekli hale gelen Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Düşük Enerji ve DSRC/Cellular-V2X opsiyonel destekli Global Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) gibi geniş yelpazede ek kablosuz ve ağ teknolojilerini hızlı ve kolay bir şekilde entegre edebilmelerini sağlıyor.

Platformda ayrıca, otomobil üreticilerinin daha hızlı geliştirme yapmalarına ve ticarileştirme süreçlerini iyileştirmelerine imkan vermek amacıyla Snapdragon X16 LTE modem için bir modül referans tasarım da bulunuyor.

Qualcomm ve ODG, yeni Snapdragon 835 işlemcinin güç verdiği ilk arttırılmış sanal gerçeklik akılı gözlüklerini duyurdu

10nm FinFET teknolojisi üzerine inşa edilen Snapdragon 835, kompakt ve şık ODG R-8 ve R-9 mobil AR/VR akıllı gözlükleri için benzersiz enerji verimliliği ve performans sunuyor. Qualcomm Incorporated'ın (NASDAQ: QCOM) iştiraki Qualcomm Technologies ile mobil başlık bilişim ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri ve ürünleri alanında dünyanın önde gelen geliştirici ve üretici şirketi ODG (Osterhout Design Group), R-8 ve R-9 ürünlerinin, Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisinin güç verdiği ilk akıllı gözlükler olduğunu duyurdu.

10-nanometre (nm) FinFET işlem teknolojisini kullanan işlemci, küçük form faktörleri içerisinde çığır açan performans ve üstün enerji verimliliği sunan yeni nesil üst seviye tüketici cihazlarının geliştirilmesini mümkün kılıyor. ODG'nin tüketiciler için ilk mobil AR/VR akıllı gözlüğü olan R-8 teknolojiye erkenden sahip olmak isteyenleri hedeflerken R-9 ise küçük işletmelerden profesyonel medya tüketicilerine geniş görüş açısı deneyimleri sunmak ve sofistike mobil AR/VR ve akıllı gözlük uygulamaları için bir geliştirme platformu olması amacıyla tasarlandı.

UnitedHealthcare ve Qualcomm yeni giyilebilir cihazları, insanların aktif kalarak milyonlarca dolar ödül kazabileceği sağlık programı ile entegre ediyor

İki şirket UnitedHealthcare Motion hareketini güçlendirip geliştiriyor. Bu sağlık programı daha aktif olan çalışanlara yılda 1.500 dolara varan finansal destek veriyor. UnitedHealthcare ve tamamına sahip olduğu iştiraki Qualcomm Life aracılığı ile Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), UnitedHealthcare Motion için yeni geliştirmeleri duyurdu. Bu sağlık programında ek bir ücret ödemeksizin aktivite izleyici kullanan çalışanlar günlük olarak belirlenmiş adım hedefini tutturarak yılda 1.500 dolara kadar kazanç elde edebiliyor.

Önde gelen otomotiv ve telekom şirketlerinden oluşan konsorsiyum, Almanya'da 3GPP Release 14 Cellular-V2X teknolojisinin sahada denenmesine ev sahipliği yapacak.

Audi, Ericsson, Qualcomm Technologies, SWARCO Traffic Systems ve Kaiserslautern Üniversitesi test programına 2017'de başlayacak. AUDI AG (NASDAQ: AUDVF), Ericsson (NASDAQ: ERIC), Qualcomm Incorporated'ın (NASDAQ: QCOM) iştiraki Qualcomm Technologies, SWARCO Traffic Systems ve Kaiserslautern Üniversitesi “Yarının Her Şeye Bağlantılı Araç” (ConVeX) oluşumunu duyurdu. Konsorsiyum, Araçtan Her Şeye (V2X) iletişimini de içeren 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) Release 14'ü temel alan Cellular-V2X (C-V2X) denemesi yapacağını açıkladı.

Denemede; Araçtan Araca (V2V), Araçtan Altyapıya (V2I) ve Araçtan Yayaya (V2P) iletişiminin yanı sıra Araçtan Ağa (V2N) geniş alan iletişimine odaklanılması bekleniyor. ConVeX farklı alanlarda uzmanlığı bir araya getiren, endüstri genelinde bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. ConVeX katılımcı organizasyonlar ve Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı (BMVI) Bakanlığı tarafından “Almanya'da Dijital Test Sahaları Üzerinde Otomatik ve Bağlantılı Sürüş” fonlama yönetmeliği kapsamında ortak finanse edilecek.

Qualcomm, Ericsson ve AT&T geniş çaplı 5G kurulumunu hızlandırmayı amaçlayan 5G Yeni Radyo denemeleri için işbirliklerini duyurdu

Global 5G standardı olan 5G Yeni Radyo 3GPP şartlarına uyumlu şekilde yapılacak denemeler, ekosisteme hızla ticarileşme için yön verecek. Qualcomm Incorporated'ın iştiraki Qualcomm Technologies, Ericsson ve AT&T global standartların temelini oluşturacak 3GPP tarafından geliştirilmiş 5G Yeni Radyo (NR) şartlarına uyumlu olarak ortak testler ve hava sahası testleri yapacaklarını duyurdu.

Denemeler ile standartlara uyumlu 5G NR altyapısı ve cihazları üzerinde daha hızlı 5G kurulumunun sağlanması için mobil ekosisteme yardımcı olmak amaçlanıyor. 3GPP'nin, standartlar ile ilgili ilk resmi şartları Release 15'in bir parçası olacak şekilde belirlemesi bekleniyor.