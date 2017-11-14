Qualcomm efsane teklifi kabul etmedi!

Broadcom, geçtiğimiz hafta yonga seti üreticisi Qualcomm'u teknoloji tarihinin en büyük teklifi olan 103 milyar dolar karşılığında satın almak istediğini duyurmuştu. Hisse başı 70 dolar naki teklif eden Broadcom, Qualcomm cephesinden yapılan bugünkü açıklama ile eli boş döndü.

103 milyar doları az buldular

Qualcomm yönetim kurulu, Broadcom'un 103 milyar dolarlık teklifini red ettiklerini açıkladı. 103 milyar doları az bulan Qualcomm, Broadcom'u caydıramayacak gibi görünüyor. Çünkü Qualcomm'u bünyesine katarak dünyanın 3. büyük yonga seti üreticisi olmak isteyen Broadcom, bu ay içerisinde yeni bir teklif hazırlayacak.

Broadcom'un 103 milyar dolarlık teklifinden sonra borsada hisseleri tavan yapan Qualcomm, tahminlere göre 120 milyar dolar ila 130 milyar dolar arasında yeni bir teklif bekliyor. Bakalım Broadcom'un yeni rekor teklifi kaç milyar dolar olacak?