Qualcomm, Gionee ile anlaştı

Qualcomm, Gionee Communication Equipment şirketi ile yeni bir “3G ve 4G Çin Patent Lisans Anlaşması” yaptığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Qualcomm, Gionee şirketine Çin'de kullanılmak üzere 3G WCDMA, CDMA2000 ve 4G LTE (“3-mod” GSM, TD-SCDMA ve LTE-TDD dahil) destekli cihazlar geliştirme, üretme ve satışı için “patent kiralama ücreti” karşılığında patent lisansı verdi. Gionee'nin yapacağı ödemeler Qualcomm'un Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na (NDRC) sunduğu planın şartlarına göre yapılacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Gionee Grup Başkanı Liu Lirong, “Gionee olarak kendimizi, müşterilerimizin yaşamını daha iyi duruma getiren internet teknolojisi ve mobil cihazlar sunan global bir üretici olarak konumlandırıyoruz. Bu lisans sayesinde Qualcomm'un en son teknolojilerine erişmemiz toplumun her kesimi için inovatif ve güçlü cihazlar tasarlamaya devam etmemizi sağlayacak.” dedi.

Qualcomm Technology Licensing Başkanı Alex Rogers ise açıklamasında şunları söyledi: “Qualcomm'un standartlaşmış teknolojileri, şirketlerin kablosuz ekosistem genelinde yeni ürünler ve servisler sunmasını mümkün hale getirerek insanların yaşamını dönüştürüyor. Bu teknolojilerimizin Gionee'yin ürün portföyünü geliştirmesine ve hem Çin'de hem de global çapta daha fazla büyümesine yardım edecek olmasından mutluluk duyuyoruz.”