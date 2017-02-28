Qualcomm, MWC 17'de neler tanıttı?

MWC 17 etkinliğinde sahne alan Qualcomm, yeni teknolojilerini duyurdu. Snapdragon 835 yonga setinden VR alanına kadar yapılan bu yenilikler, mobil platformun geleceği için büyük önem taşıyor. İşte karşınızda Qualcomm'un MWC 17'de yaptığı duyurular.

Qualcomm, VR donanım üreticileri için Kafaya Monte Ekran Hızlandırıcı Programı

Qualcomm Technologies, sanal gerçeklik donanımının orijinal ekipman üreticileri (OEM) için tasarlanmış Kafaya Monte Ekran Hızlandırıcı Programını (HMD) duyurdu. Endüstrinin bu ilk sanal gerçeklik programı üreticilere, mühendislik maliyetlerini düşürmelerine, yeni ürünlerin geliştirilmesine ayırdıkları zamanı azaltmalarına, bu ürünlerin sevkiyatını hızlandırmalarına ve performans ölçümlerini doğrulamalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlandı.



Qualcomm, Snapdragon 835 Sanal Gerçeklik Geliştirme Kitini tanıttı

Qualcomm Technologies'in Qualcomm Snapdragon 835 mobil platformu için yeni sanal gerçeklik geliştirme kitini (VRDK) tanıttığını duyurdu. Yeni Snapdragon VRDK, geliştiricilere Snapdragon 835 mobil platform üzerine inşa edilmiş Kafaya Monte VR Ekrana (HMD) erken erişim imkanı sunuyor. Yeni platform, HMD ile çalışan güncellenmiş VR yazılım geliştirme kiti (SDK) tarafından destekleniyor.

Qualcomm Technologies'in Leap Motion ile birlikte Qualcomm Snapdragon 835 mobil platformu üzerinde çalışan ilk doğal sanal gerçeklik arayüzünü tanıttığını duyurdu. Qualcomm Technologies'in Leap Motion'ın el takibi ile çalışan konum takibi sanal dünyada kapsamlı etkileşim için tasarlanırken bu dünyayı çıplak ellerde dönüştürecek şekilde güçlendiriyor. Daha geniş bir VR ekosistemi için bu işbirliği, mobilden bağımsız HMD'ler için doğal insan-bilgisayar etkileşiminin geleceğine kapı açıyor ve mobil VR içerik geliştirmeleri için yeni bir standart oluşturuyor.



Qualcomm ve LG, 5G ve Cellular-V2X iletişimlerini araçlara getiriyor

Qualcomm Technologies ve LG Electronics (LG), 5G ve Cellular-V2X (C-V2X) iletişimlerini araçlara getirmek ve testlerini kolaylaştırmak amacıyla orta çalışma yaptıklarını duyurdu. Qualcomm Technologies ve LG, bu yeni nesil kablosuz teknolojilerin denemelerini 2018 yılının ilk yarısı boyunca yapmayı planlıyor. Bu çalışmalar, Qualcomm Technologies ve LG'nin ilk telematik sistemlerini tanıttığı 2004 yılından bu yana devam eden uzun süreli işbirlikleri üzerine inşa ediliyor.



Qualcomm Technologies ve Nokia, SOHO ortamları için çok bantlı Femtocell platformunu duyurdu

Qualcomm Technologies ve Nokia, Küçük Ofis / Ev Ofis (SOHO) ortamları için tasarlanmış ve bu alanda dünya genelindeki operatörlerin şartlarını karşılayacak çok standartlı femtocell platformu olan Femtocell çok bantlı SOHO'yu duyurdu. Yeni çok standartlı çözüm, pazarda kanıtlanmış ve halihazırda yüz binlerce ünitede kullanılan Femtocell çok bantlı Residential (9961 Multi-Standard Home Cell V1) platformu üzerine inşa edildi ve konut ürünlerinin özelliklerini SOHO kurulumlarına getiriyor. Bunlar içerisinde küçük işletmeler, kafeler, restoranlar, küçük oteller de bulunuyor.



“Towards 5G” girişimine Qualcomm da katıldı, ortaya hızlı sonuçlar çıktı

Ağ tabanlı iletişimler üzerindeki deney platformunun ilk sonuçları gelişmiş performans ve düşük gecikme zamanını ortaya çıkardı.

Qualcomm, C-V2X teknoloji denemesinin doğrudan iletişimi için “Towards 5G” girişiminin en yeni üyesi.

Deneme sonuçları, 2017 Mobil Dünya Kongresi'nde Orange'ın salon 3'deki D10 standında gösteriliyor.

Ericsson, Orange ve PSA Group, Fransa'da gelişmiş uygulamalar ile yaptıkları saha denemeleriyle bağlantılı araçlar için 5G teknolojisinin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir adım attı. Denemelerin ilk sayhası, bağlantılı araçlarla ilgili gerçek dünyada iki kullanım durumunda 5G'ye giden yolda Cellular V2X (C-V2X) iletişimin yeteneklerini ortaya çıkardı. Bunlar, yol üzerindeki iki bağlantılı araç arasında “görüntü” ve yakınlarda bir acil durum araç bulunduğunda gerçek zamanlı bir şekilde kullanıcıları “acil durum aracı yaklaşıyor” şeklinde uyaran sistem.



Qualcomm eXtension Program üyeleri, Amazon Alexa'nın uyandırma kelimesini Bluetooth Audio cihazlarda destekleyecek

Qualcomm Technologies International yaptığı açıklamada Qualcomm eXtension programının üyeleri Sensory ve Rubidium'un Alexa uyandırma kelimesini, Qualcomm Bluetooth Audio çip üzeri sistemleri (SoC) CSR8670 ve CSR8675'te destekleyeceğini duyurdu.

Üreticiler, Sensory ve Rubidium'un Qualcomm eXtension programının mümkün kıldığı yazılım geliştirme kitini kullanarak geliştirdikleri yazılımları lisanslayabilecek. Böylece Alexa uyandırma kelimesini Qualcomm CSR8670 ve CSR8675 Bluetooth Audio SoC'larının güç verdiği kulaklık, hoparlör ve fitness aksesuarları gibi Bluetooth ürünlerine entegre edebilecekler. Uyandırma kelimesi tespit edildikten sonra üreticiler, akıllı telefonlara indirilen bir uygulama üzerinden kullanıcıların konuşma isteklerini Alexa'ya aktarabilecek. Böylece kullanıcılar Alexa'nın sunduğu bilgi ve servislerden faydalanabilecek. Bunlar içerisinde sesli komut ile çalışan hava ve haber gibi bilgiler ile internet üzerinden ulaştırma veya müzik yayını gibi servisler bulunuyor. Bu eXtension programının üyelerinin sunduğu yazılımlar, konuşmaların arasına başka sözlerin karıştığı durumları da destekliyor. Bu sayede Bluetooth cihazları müzik çalarken dahi uyandırma kelimesini tanıyıp tepki verebiliyor.

Mobil alanda global liderler, 5G NR'yi büyük ölçekli deneme ve kurulumlar için hızlandırma kararı aldı

Bir grup mobil iletişim şirketi, 5G Yeni Radyo (NR) standartlaştırma takvimini hızlandırmayı destekleyeceklerini duyurdu. Bu konudaki büyük çaplı deneme ve kurulumların 2019 yılının ilk aylarında yapılması hedefleniyor. AT&T, NTT DOCOMO, INC., SK Telecom, Vodafone, Ericsson, Qualcomm Technologies, Inc., British Telecom, Telstra, Korea Telecom, Intel, LG Uplus, KDDI, LG Electronics, Telia Company, Swisscom, TIM, Etisalat Group, Huawei, Sprint, Vivo, ZTE ve Deutsche Telekom, Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde 6-9 Mart'ta yapılacak bir sonraki 3GPP RAN Genel Kurul Toplantısı'nda ortak çalışma planı sunacak.

Qualcomm, üst seviye mobil cihazlar için entegre Gigabit LTE çok modlu 5G NR desteği sunacak endüstrinin ilk 5G modem ailesini genişlettiğini duyurdu

Qualcomm Technologies, Qualcomm Snapdragon X50 5G ailesini, 3GPP-tabanlı 5G NR global sistemi ile uyumlu 5G Yeni Radyo (NR) çok modlu yonga seti çözümlerini kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu. 6GHz altı ve çok bantlı milimetrik dalga spektrumunda çalışma desteği ile bu yeni modemler, tüm önemli spektrum tipleri ve bantları için birleşik 5G tasarımı sunacak şekilde tasarlanırken geniş yelpazede kullanım durumu ve senaryosuna da hitap ediyor.

Snapdragon X50 5G modem ailesi, gelişmiş mobil geniş bant için daha geniş bant genişliği ve aşırı hızlar sunacak şekilde geliştirildi. Buna ek olarak, bu modem çözümleri, bağımsız olmayan (NSA) operasyonlarını (kontrol sinyallerinin LTE üzerinden gönderildiği) destekliyor. Ayrıca yeni nesil üst seviye mobil hücresel cihazları mümkün kılacak şekilde tasarlanırken operatörlerin erken 5G denemeleri ve kurulumları yapmasını sağlıyor. 5G Snapdragon X50 ailesinin NR modemler ile entegre ticari ürünlerinin 2019 yılının başında büyük çaplı 5G NR denemelerini ve ticari ağları destekleyecek şekilde pazarda olması bekleniyor.