Qualcomm, Samsung'u bırakıyor

Qualcomm, mobil yonga tasarımlarını gerçek hayat bileşenlerine dönüştürmek için şu anda Samsung'u ortak olarak kullanıyor. Ancak Kore'den gelen bir raporda, Qualcomm’un 7nm işlemcilerini TSMC ile ortak üreteceği öne sürülüyor. Geçen yılın ikinci yarısından bu yana Qualcomm, TSMC tarafından sağlanan araçları kullanarak 7nm Snapdragon çipi tasarlıyor.

Qualcomm, Snapdragon 820 ve Snapdragon 821 yongasetlerini 14nm süreci ile üretmek için Samsung'un üretim uzmanlığına dayandı. Bu yılki Snapdragon 835 yonga seti Samsung'un 10 nm işleminikullanarak üretildi. İşlem numaraları ne kadar düşük olursa, bir yonga üzerinde bulunan transistörlerin sayısı da o kadar yüksek olur. Bu, maksimum güçte çalışacak daha az enerji gerektiren daha güçlü yarı iletkenlerin üretildiğini görüyoruz demektir.



Qualcomm'un bunu neden yaptığı bilinmiyor ancak, TSMC’nin 7nm sürecinde rakiplerinin önünde olması buna sebep olabilir. İkincisi, diğerlerinden önde 7 nm cips üzerinde çalışmak için 10 nm sürecini atladı.



Bu rapor doğruysa, Samsung sadece TSMC'ye ortak olarak Qualcomm'u kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda Apple'ı da TSMC'ye kaptırdı.