Qualcomm satılıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde Snapdragon işlemcileri ile bilinen teknoloji devi Qualcomm'un satılabileceği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Bugün bu iddiaları doğrulayan bir açıklama gündeme bomba gibi düştü. Açıklamalara göre; Broadcom, Qualcomm'u satın almak için teklif vermiş.

Tarihe geçecek satın alım olacak!

Broadcom, Qualcomm'u tam 130 milyar gibi rekor bir ücret ödeyerek renklerine bağlamak istediğini söylüyor. Ancak Qualcomm cephesi bu teklife olumsuz yaklaşıyor. İlerleyen günlerde Qualcomm'un fikri değişirse, bu satın alım teknoloji dünyasının en pahalı satın alımı olarak tarihe geçebilir.

Broadcom Başkanı ve CEO'su Hock Tan, sundukları teklifin her iki şirketin hissedarlarını memnun edeceğini ve birleşen iki şirketin genişleyecek ürün gamı ile teknolojiye yön vereceğini söylüyor. Hock Tan, 130 milyar dolarlık ödemenin Qualcomm'a nakit ve hisse senedi olarak yapılacağının altını çiziyor.

Eğer Broadcom, Qualcomm'u satın alırsa, Intel ve Samsung'dan sonra dünyanın 3. büyük yonga seti üreticisi unvanını da eline geçirecek. Şimdilik Qualcomm cephesi bu teklife karşı sessiz kalmayı tercih ediyor. Bakalım yıl sonu Qualcomm satılacak mı?