Qualcomm'dan ilginç otomobil çıkışı

Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf'a göre, aradığınız yenilik ise, yeni telefonunuzla değil en son sürüşünüzle bulacaksınız. Yönetici, önümüzdeki on yıldaki en heyecan verici teknoloji yeniliklerinin otomotiv sektöründe bulunacağını söylüyor. Görüşler geçtiğimiz hafta Frankfurt Otomobil Fuarı'nda geç saatlerde yapıldı. Bu, Qualcomm'un akıllı telefon pazarının soğuduğu noktada yerini alması ve yararlanabilmesi için önemli bir eğilimdir.

Günümüzün akıllı telefonlarının, çoğu Qualcomm'un bir bileşenden veya başka bir ürününden faydalanıyor ve, mevcut üst düzey Snapdragon 835 işlemci, Samsung Galaxy Note 8, LG V30 ve Essential Phone gibi üst düzey akıllı telefonlara güç veriyor. Ayrıca Qualcomm, Apple ile de bazı patent ihlalleri yüzünden dava sürecinde.

Ancak Mollenkopf'u dikkatini arabaya çektiği için suçlayamazsınız. IDC araştırma firmasına göre, yarı iletken üreten şirketler, 2021 yılına kadar otomotiv endüstrisinde satışları 50.1 milyar dolara çıkacaklarını bildiriyorlar. Bu, geçen yılın rakamlarına göre % 52'lik bir artış olacak. Qualcomm, bağlantı, bilgi işlem ve elektriklendirme endüstrinin üç yönüne odaklanmış ve hedefi arabaları daha hızlı yapmak değil. Otomobiller, güvenlik ve bakım gibi çeşitli nedenlerle birbirleriyle iletişim kurmaya başladılar.

Qualcomm'un CEO'su Steve Mollenkopf yaptığı açıklamada; "Otomobil büyük bir yenilik dalgası geçiriyor ve bu yeniliklerin birçoğu Qualcomm'un uzmanlık alanlarında bulunuyor ve burada daha fazla yer bulacaksınız" dedi.

Mollenkopf, akıllı telefonlar 5G ve Gigabit LTE dönemine doğru ilerliyor; " Aracın yeni teknolojiye geçme hızı hızla artıyor " dedi.