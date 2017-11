Qualcomm, Xiaomi, OPPO ve Vivo ile imzaları atıyor

Qualcomm Incorporated’ın bir iştiraki olan Qualcomm Technologies, Inc. Xiaomi Communications Co.Ltd., Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.Ltd. ve vivo Communication Technology Co.Ltd. ile bağlayıcı olmayan bir Mutabakat Metni imzaladı. Bağlayıcı olmayan bu mutabakatla her üç şirket, önümüzdeki üç yıl içinde toplam 12 milyar dolardan az olmamak kaydıyla satın alım iradelerini ifade ediyorlar. Mutabakat Metni Pekin’deki Great Hall of the People’da imzalanırken törene Amerika başkanı Donald Trump ile Çin Başkanı Xi Jinping de katıldı. Qualcomm CEO’su Steve Mollenkopf önde gelen birçok Amerian şirketinin yöneticisi gibi ABD başkanı Trump’ın Çin için Ticaret Delegasyonu Departmanı’nın bir parçasıydı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, OPPO CEO’su Chen Mingyong ve vivo CEO’su Shen Wei şirketleri adına etkinliğe katılıp anlaşmayı imzaladılar.

Qualcomm Incorporated CEO’su Steve Mollenkopf “Amerika ve Çin arasında, iki tarafın da kazanacağı böylesi ticari ilişkileri tekrar bize gösteren bu önemli ticaret delegasyonunda yer alarak Qualcomm’u temsil ettiğim için onur duyuyorum. Qualcomm Xiaomi, OPPO ve vivo ile olan ilişkisini uzun yıllardır sürdürüyor. Çin’in mobil ve yarı-iletken endüstrilerine olan inancımızı pekiştirip yatırımlarımıza devam edeceğiz” diyerek gelişmeleri değerlendirdi.

Qualcomm Technologies 25 yıldan uzun bir süredir Çin mobil ekosistemini desteklerken yaptığı yatırımlar ve projeleri ile kurduğu sayısız şubesi, ortak girişimi ve Guizhou, Şangay ve Şenzen’deki AR-GE merkezleriyle bunu göstermeye devam ediyor.