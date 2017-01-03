Qualcomm, yanlışlıkla Asus Zenfone AR'yi açıkladı

Görünüşe göre Qualcomm, CES 2017 fuarında tanıtılması planlanan Asus Zenfone AR akıllı telefon ile ilgili bazı önemli ayrıntıları açıkladı. Duyuru, 4 Ocak tarihli bir blog yazısında yapıldı. Anlaşılan o ki, 4 Ocak tarihinde yayınlanacak olan yazı, yanlışlıkla yayına alındı.

Özellikle, bu cihazın Qualcomm'un Snapdragon 821 yongaseti tarafından desteklendiği ortaya çıkıyor. Ayrıca telefon, Google’ın güçlendirilmiş artırılmış gerçeklik özellikleri sunan teknolojisi Tango’yu destekliyor. Bunun yanı sıra telefon Google Daydream özelliğine de sahip olacak. Zenfone AR, Tango ve Daydream’ı aynı anda destekleyen ilk cihaz olacak.

Qualcomm blog yazısında, “Zenfone AR, Daydream View kulaklık ve denetleyicisiyle, Aşağıdakileri içeren uygulamalarla yeni dünyalar keşfedebilirsiniz. Google Street View ve Fantastic Beasts gibi uygulamalarla yeni dünyaları keşfedebilir, YouTube, Netflix, Hulu ve HBO ile kişisel VR sinemasına dalabilir, Gunjack 2, LEGO BrickHeadz, Need for Speed ​​ oyununuzu alabilir ve onlarca başlığa sahip olabilirsiniz.” Diyor.

Bu yanlışlıkla duyurunun ardından sızıntı kaynağı @evleaks, Asus Zenfone AR’nin görselini sızdırdı. Aşağıda bu görseli inceleyebilirsiniz.