Qualcomm yeni canavarını resmen tanıttı!

Qualcomm'un sunucu temelli cihazlara hitap eden yeni işlemcisi Centriq resmen tanıtıldı. Bilindiği üzere Amerikalı teknoloji devi, 10 nanometrelik mimari ile üretilecek Centriq 2400 hakkındaki ilk açıklamasını aylar önce gerçekleştirmişti. Qualcomm'un iddiasına göre yeni işlemci; bulut teknolojisi çözümleri ve veri merkezlerinde yüksek performans gösterecek.

Bilindiği üzere Intel, gerekse bulut teknolojisi çözümleri gerekse sunucu çözümlerinde dünyadaki açık ara liderliğini sürdürüyor. Ne var ki son zamanlarda AMD, Samsung ve Qualcomm gibi markaların yaptığım atılımlar, Intel'e "pabucun pahalı olduğunu" ve kendisini geliştirmesi gerektiği yönünde uyarılar içeriyor.

Centriq 2400, 398mm2'de 18 milyar transistöre sahip. 10 nanometrelik işlemcilerin geliştirilmesinde Samsung'un FinFET teknolojisinden yararlanılmış. Centriq, 2.6 GHz hızında 48 işlemci ve 768 GB'a kadar 6 kanallı RAM desteğine sahip.