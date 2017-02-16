Qualcomm'un yeni işlemcileri hakkında ilk bilgiler geldi

Qualcomm'un, 2017 yılının ortalarında yeni işlemcilerini tanıtması bekleniyordu. Bu yıl çıkacak olan amiral gemisi modellere gücünü verecek olan tepe model Snapdragon 835 yonga setinin yanında Snapdragon 630, Snapdragon 635 ve Snapdragon 660 yonga setleri de pazardaki yerini alacak.

Bugün ise Snapdragon 630, Snapdragon 635 ve Snapdragon 660 yonga setleri hakkında ilk bilgiler geldi.

Snapdragon 635 ve Snapdragon 660 özellikleri

Snapdragon 630 ve Snapdragon 635 yonga setleri tahmin edebileceğiniz gibi orta segment Android cihazları besleyecek. Snapdragon 630 ve Snapdragon 635 yonga setlerinin ikisi de 8 çekirdekli Cortex A53 ve Cortex A57 işlemcilerinin oluşturduğu bir mimariye sahip olacak. Bu yonga setleri arasındaki fark ise güç tüketimi ve ısı olacak.

Snapdragon 635 güç tüketimi ve ısı konusunda daha muhafazakar bir tutum sergilerken, Snapdragon 630 abisinin bu konuda bir tık altında yer alacak.

Söylentilere göre Snapdragon 630 ve 635 yonga setlerini ilk olarak Xiaomi, Oppo ve Vivo firmaları tarafından kullanılacak.

Orta-Üst segmente hitap etmesi beklenen Snapdragon 660'ın farkı ise daha yüksek saat hızı ve Samsung'un 14nm üretim süreci ile üretilecek olması olarak gösteriliyor.