Qualcomm yeni, tek kullanımlık biyometrik yamalar geliştirdi

Qualcomm, tamamına sahip olduğu iştiraki Qualcomm Life, Inc.’in perioperatif bakımdan iyileştirici müdahalelere birçok akıllı bakım modelini hayata geçirecek düşük fiyatlı, bağlantılı, tıbbi sınıf biyometrik yamalar için referanslar tasarlayıp geliştirmeye başladığını duyurdu. Sağlık hizmetleri çalışanlarının hastaların bakım süreçlerini gerçek zamana yakın veriler ile takip etmelerini sağlamak için tasarlanan yamalar aralarında klinik ısı ölçümü ve çok yönlü hareket ölçümleri gibi birçok biyometrik değişkeni ölçebiliyor. Entegre elektronik üretim, tasarım ve programlama hizmeti sağlayan küresel lider Benchmark Electronics, Inc. (NYSE: BHE) referans tasarımları lisanslayıp algılayıcılar için cihaz tasarımcısı ve üreticisi olarak FDA’da kayda geçecek.

Qualcomm Life Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Tıbbi Müdürü James Mault son gelişmelerle ilgili olarak “Endüstrinin aralıklı ve tepkisel bakımdan sürekli, proaktif ve akıllı bakıma doğru yol aldığı günümüzde Qualcomm’un yeni ‘şeyler’ icat etmedeki 30 senelik liderliğini düşük güç tüketimli, uygun fiyatlı ve tek kullanımlık tasarımlarla yeni ve ölçeklenebilir bakım modellerine taşıyacağız” dedi.

İş birliğinin bir parçası olarak Qualcomm Incorporated, Qualcomm Life, Inc. ve Benchmark Electronics Sağlık Hizmetleri Ürün Lisansı Anlaşması imzalayarak Benchmark’a Qualcomm Life’ın referans biyometrik yamalarını lisanslama yetkisini verdi. Klinik tasdiklenme için gerekli adımlar atılıyorken yamaların 2018 yılında Benchmark aracılığıyla ticari kullanıma sunulması bekleniyor.

Benchmark Electronics CEO’su Paul Tufano ise konuyu “Devrim niteliğinde bağlı teknolojiler üreten, küresel lider Qualcomm Life ile birlikte çalışarak sağlık hizmetleri şirketleri için ekonomik, güvenli ve kullanıcı dostu yeni bir algılayıcı paketi seçeneği yaratmak çok heyecan verici. Bu iş birliği Benchmark’ın müşterilerine yüksek değerli çözümler ve inovatif teknolojiler sunma gayesiyle de aynı yerde duruyor” diyerek değerlendirdi.

İnovatif, uygun maliyetli yamalar Qualcomm Life’ın kullan-at ilaç teslimat cihazları ve tek kullanımlık teşhis/tanı cihazları gibi tıbbi cihazları destekleyen elektronik modüllerin referans tasarımının gerçekleştirildiği 2net Tasarım Platformu’nda geliştirildi.