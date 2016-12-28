Qualcomm'a büyük ceza!

Öyle görünüyor ki dev çip üreticisi Qualcomm, yavaş yavaş akıllı telefon işinde en çok para cezası alan firma haline geliyor. ABD merkezli şirket, sadece iki yılda 200 milyon dolar para cezası ödemeye zorlandı.

Son zamanlarda ülkenin antitröst düzenleme yasalarına uymadığı için suçlu bulunulduktan sonra Çin'de 975 milyon dolar cezaya çarptırılan Qualcomm, şimdi de Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC) tarafından, ülkenin antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesi ile 853 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

KFTC'ye göre, Qualcomm'un ticari uygulamalarından bazıları Kore'deki rekabet yasalarını ihlal ediyor ve verilen cezanın "belirli uygulamalarla ilgili düzeltici emir" olması amaçlanıyor.

Qualcomm, cezanın miktarına ve cezayı hesaplamak için kullanılan yönteme itiraz etmesine rağmen, yazılı emrin verilmesinden sonraki 60 gün içinde parayı ödemek zorunda. Ayrıca, Qualcomm tarafından satışlar için alınan telif ücretlerinin, şirketin 2016 yılı boyunca lisans geliri, Güney Kore'deki akıllı telefonlar toplamının % 3'ünden azını oluşturuyor.