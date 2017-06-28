Qualcomm, parmak izi okumada bir ilki gerçekleştirdi!

Qualcomm; bir önceki Qualcomm Snapdragon Sense ID parmak izi teknolojisine yepyeni bir soluk getiren ve yeni nesil ultrasonik çözümler sunan Qualcomm Fingerprint Sensors (parmak izi algılayıcıları) teknolojisini, Şangay’daki Mobil Dünya 2017 Kongresi’nde tüm dünyayla paylaştı.

Bu en yeni parmak izi teknolojisinin; ekran, cam ve metal sensörler, hareketin yönünü algılama, su altında dahi parmak izi eşleşmesi ve cihazın buna bağlı olarak otomatik uyanması gibi özellikleri bulunuyor. Bu teknoloji aynı zamanda kalp atışı ve kan akışını algılayarak, kullanıcıya mobil kimlik doğrulama alanında üst düzey bir deneyim yaşatma amacıyla piyasaya sürüleceği duyurulan ilk entegre ultrasonik tabanlı mobil çözüm olması anlamında öne çıkıyor.

Qualcomm Ekrandan Parmak İzi Algılayıcı; OLED (Işık Yayan Organik Diyot) yani düşük enerjili düz ekran teknolojili ekran hafızasından 1200 UM’ye kadar tarama kapasitesine sahip, kayıt ve eşleşme yapabilme özellikleriyle mobil endüstrinin duyurduğu ticari anlamda ilk kez duyurduğu çok fonksiyonlu ultrasonik çözüm olarak kendini gösteriyor.

Qualcomm Cam ve Metalden Parmak İzi Algılayıcıları ise 800 UM'ye kadar kapak ve 650 UM’ye kadar da alüminyum tarama yapabilme özellikleriyle bir önceki neslin 400 UM’lik cam ve metal tarama kapasitesine oranla ciddi bir gelişme kaydediyor.

Qualcomm Parmak İzi Algılayıcıları hem Qualcomm Snapdragon mobil platformlarıyla entegre bir çözüm olarak hem de Snapdragon olmayan diğer platformlarla kullanılabilen bağımsız sensörler olarak kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Qualcomm Cam ve Metalden Parmak İzi Algılayıcıları yakın zamanda duyurulan Snapdragon 660 ve 630 mobil platformlarla uyumlu olacak şekilde geliştirilirken Qualcomm Ekran, Cam ve Metal için Parmak İzi Algılayıcıları, gelecekteki Snapdragon mobil platformlar ve Snapdragon olmayan platformlar da dâhil olmak üzere uyumlu şekilde çalışabilmek üzere tasarlandı.

Qualcomm Parmak İzi Algılayıcıları, yeni özellikleriyle önceki nesle kıyasla operatöre ve özgün donanım üreticilerine (OEM) geliştirilmiş tasarımlarla hem ürünleri form faktörleri ile daha kolay ayırt etme hem de tasarımda esnekliğe sahip olma imkânı veriyor.

Qualcomm Cam ve Metal Parmak İzi Algılayıcılarının donanım üreticilerine bu ay ulaştırılması bekleniyor. Ürünlerin ticari cihazlarda kullanılmaya başlanmasının tarihi ise 2018 yılının ilk çeyreği olarak tahmin ediliyor. Qualcomm Ekran Parmak İzi Algılayısı’nın ise 2017 yılının son aylarında donanım üreticilerine gitmesi bekleniyor.

Qualcomm Technologies Vivo Communication Technology ile birlikte; Qualcomm Ekran ve Metal Parmak İzi Algılayıcılarını, XPlay 6'nın değiştirilmiş sürümlerini kullanarak tanıtacak. Qualcomm Teknolojileri, Qualcomm Cam Parmak İzi Algılayıcılarını ise tanıtım amacıyla tasarlanan bir cihazla gösterecek. Tüm gösterimler Qualcomm Teknoloji'nin MWC Şangay'daki W5.E90 (Salon W5) standında görülebilir.