Qualcomm'dan iPhone'u küçümseyen skandal liste!

Qualcomm bugün, kablosuz şarj, çift kamera sistemleri, OLED akıllı telefon ekranları, kenardan kenara görüntüler ve daha fazlasını içeren bir dizi endüstri ilkesine ulaşması için şirketi ve Android ortaklarına övgüde bulunan, biraz da kendikendini kutlayan bir blog yazısı yayınladı.

Yakın zamandaki Apple söylentilerini ve sızıntılarını takip ediyorsanız, bunların hepsinin şirketin bugün tanıtacağı yeni iPhone'larda olmasını beklediğimiz özellikler olduğunu biliyorsunuzdur. Ayrıca, Qualcomm'un bahsettiği bazı özellikler daha önceki iPhone'larda zaten görüldü ancak, şirket hala her şeyde Android için "ilk!" olduğunu belirtiyor.

Apple ve Qualcomm arasında şu anda küresel patent lisans anlaşmazlığına dönüşen dava ve sıkıntılar bulunuyor. Dolayısıyla, Apple'ın Eylül büyük olayından bir gün önce Android için bu adisyonun zamanlaması gerçekten tesadüfi bir şey değil. Qualcomm, listede Apple'ın adından asla söz etmiyor.

Qualcomm'un ürünleri, Android ve diğer platformlarda bugün akıllı telefonlarımızda değer verdiği pek çok teknolojinin ve tecrübenin temelini oluşturdu.

Xiaomi'nin Mi Mix'i, Galaxy S8/Note 8 ve LG G6/V30 ile devam eden çerçevesiz akıllı telefonların yanı sıra, Qualcomm, Galaxy S8'i iris taraması için övdü.

Qualcomm, "listesinin hiçbir şekilde ayrıntılı olmadığını" söylüyor ve seçimlerden bazıları biraz özensiz ve bilgisiz görünüyor. Her şey hızlı bir Google çalışmaları gibi görünüyor. Şirket hem Galaxy S8 hem de Note 8'in zaten sahip olduğu Bluetooth 5'i LG'nin henüz piyasaya çıkmamış olan V30'da ilk olarak gösteriyor.

Qualcomm, HTC One M7'de çift kamera sisteminin olduğunu düşünüyor ama öyle değil. Yine de, Qualcomm'un burada yarattığı genel noktaya itiraz etmek zor. Android telefonlar kesinlikle bu teknolojiyi kullanan ilk kişilerdi. Apple'ın cevabı, birinci olmayı amaçlamıyor ve sadece şirketin standartlarına uygun olan özellikleri taşıyor

Apple'ın canlı etkinliği sırasında iPhone 8, 8 Plus ve X'in yeni özellikleri hakkında söyleyeceği şeyleri ve şirketin nasıl rekabet edebileceğini göreceğiz.