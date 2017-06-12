Qualcomm'un Windows 10 PC'ler ile ilgili son açıklaması

Qualcomm'un Windows 10 PC'ler ile ilgili aşağıda yer alan açıklamasını bilgilerinize sunarız.

"ASUS, HP ve Lenovo olarak yayınladığımız duyuru ardından rakiplerimizden birisinin blog sayfasında, 8 Haziran'da yayınlanan bir makaleyi oldukça ilgi çekici bulduk. Qualcomm Snapdragon 835 Mobil Platformu'nun güç verdiği sürekli bağlantılı Windows 10 PC'leri, bu yılın sonunda piyasaya sürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Microsoft ile birlikte Computex 2017 fuarında gösterdiğimiz gibi Snapdragon 835 Mobil PC Platformu, Gigabit LTE bağlantı desteği ve tüm gün süren pil ömrünü şık, ince ve fansız tasarımla bir araya getirerek gerçek anlamda sürekli bağlantılı bir PC deneyimi sunuyor. Bu, kişisel bilgisayarların geleceğini değiştirecek.”