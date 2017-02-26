QWERTY klavyeli BlackBerry KEYone tanıtım videosu

BlackBerry’nin QWERTY kalvyeli yeni Androidli akıllı telefonu KEYone artık resmi. BlackBerry KEYone için yayınlanan yeni resmi video beyninizi ve cüzdanınızı kapacak şekilde tasarlanmış. Sonuç olarak, BlackBerry bu kliple beyninizin keyif merkezine ulaşabilirse, cihazı Nisan ayında piyasaya sürdüğü anda satın almak için cüzdanınızı açacaksınız.

BlackBerry KEYone ürün videosu, olağanüstü fiziksel QWERTY klavyenin bir tonuyla başlıyor. Bu harika bir fikir çünkü, telefonun potansiyel alıcıların ilgilendiği bir özellik. BlackBerry ayrıca, telefonun pili hakkında da bu resmi tanıtım videosunda bilgilendirme yapmış.

BlackBerry KEYone’un özellikleri aşağıdaki gibi: