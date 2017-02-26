QWERTY klavyeli BlackBerry KEYone tanıtım videosu

BlackBerry'nin QWERTY klavyeli yeni Android akıllı telefonu KEYone için resmi tanıtım videosu yayınlandı.

26/02/2017 11:35

BlackBerry’nin QWERTY kalvyeli yeni Androidli akıllı telefonu KEYone artık resmi. BlackBerry KEYone için yayınlanan yeni resmi video beyninizi ve cüzdanınızı kapacak şekilde tasarlanmış. Sonuç olarak, BlackBerry bu kliple beyninizin keyif merkezine ulaşabilirse, cihazı Nisan ayında piyasaya sürdüğü anda satın almak için cüzdanınızı açacaksınız.

BlackBerry KEYone ürün videosu, olağanüstü fiziksel QWERTY klavyenin bir tonuyla başlıyor. Bu harika bir fikir çünkü, telefonun potansiyel alıcıların ilgilendiği bir özellik. BlackBerry ayrıca, telefonun pili hakkında da bu resmi tanıtım videosunda bilgilendirme yapmış.

BlackBerry KEYone’un özellikleri aşağıdaki gibi:

İşletim sistemi
 Android 7.1 Nougat
Boyutlar 149.3 x 72.5 x 9.4 mm 
180 g ağırlık
Ekran 4,5 inç çizilmeye dayanıklı IPS LCD 
1620 x 1080p çözünürlük 
3:2 en-boy oranı
Sistem çipi, RAM Qualcomm Snapdragon 625 
3 GB RAM
Kameralar 12MP arka, Sony IMX378 sensör, 4K video, f / 2.0 
8MP ön kamera
Depolama 32 GB + microSD
Pil 3,505 mAh (çıkarılabilir değil) 
Hızlı Şarj 3,0
Özel özellikler Tam QWERTY klavye

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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