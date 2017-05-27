Ramazan coşkusu Reeder ile yaşanıyor

Tablet ve akıllı telefondan sonra ürün gamını taşınabilir bilgisayar ile genişleten Reeder, Ramazan ayında yeni modellerle yanınızda.

Yeni mat siyah rengiyle satışa sunulan P11 ve Android Nougat işletim sistemiyle gelen P11SE, sahurda alarm olarak yanınızdayken, iftar sofralarında da sevdiklerinizle mutlu anlarınızı ölümsüzleştireceğiniz, şık bir yardımcınız olacak!

Siyahın asaleti P11’de

Reeder P11, yeni mat siyah rengi ile Ramazan ayında kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kömürden bile siyah olan yeni rengi ile tarzınızı ortaya koyabileceğiniz Reeder P11, güçlü donanımı ile de ön plana çıkıyor.

Reeder P11, 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip. Çizilmelere ve darbelere karşı Gorilla Glass ile korunan bu ekran, kusursuz bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

8 çekirdekli MediaTek işlemci ve 3 GB RAM ile akıcı bir Android deneyimi sunan P11, kamera konusunda da oldukça iddialı.

Ramazan sofralarınızı P11’in 13 Megapiksellik kamerası ile ölümsüzleştirebilirsiniz. microSD destekli 32 GB dahili depolama birimi sayesinde çektiğiniz fotoğraf ve videoları yetersiz depolama alanı uyarısı almadan telefonunuzda saklayabilirsiniz.

En güncel yazılım onda!

Android’in en güncel sürümü olan Android 7.0 Nougat ile gelen P11SE ile yeni teknolojilerin gerisinde kalmayın. Parmak izi okuyucusu ile üstün güvenlik sağlayan P11SE, 13 Megapiksellik kamerası ile fark yaratıyor.

P11SE ile çektiğiniz fotoğrafları 5.0 inçlik HD ekranda görüntüleyebilir ve microSD kart desteği sayesinde hafıza kartlarınızda fotoğraf ve videolarınız saklayabilirsiniz.

3 GB RAM ve güçlü MediaTek işlemcisi sayesinde, P11SE Android 7.0 Nougat deneyimi hiç olmadığı kadar hızlı sunuyor.

Taşınabilir yardımcınız M8!

Reeder M8, sade ve şık tasarım ile birleşen taşınabilir yapısı 8 inçlik ekranı ve güçlü donanımı ile Ramazan ziyaretlerinizde taşınabilir yardımcınız olacak.

M8 tabletin 5 Megapiksellik kamerası ile anı yakalayabilirsiniz. 3.900 mAh’lık bataryası ile uzun kullanım süresi sunan M8, bu Ramazan elinizden hiç düşmeyecek.

Zerafet, performans ile buluştu

Taşınabilir notebook sektöründe çığır açan W14i, ince ve şık tasarımını sunduğu üstün performans ile taçlandırıyor. W14i, Intel’in ısınmayan ve pil tüketimini minimuma indirgeyen 14nm işlemcisi ve 4 GB RAM’i ile fark yaratıyor.

Windows 10 ile gücüne güç katan W14i, 10.000 mAh’lık bataryası ile prizin yerini Ramazan boyunca unutturacak. Bu zerafet ve performansa sadece 1.099 TL’ye sahip olabilirsiniz.