Ramazan'da Turkcell BiP kullan internet kazan!

Turkcell bu yıl da iletişime bolluk bereket katan dolu dolu yeni bir kampanyaya imza atıyor. Tüm Turkcell bireysel ve kurumsal aktif ses hatlarının faydalanabildiği kampanya kapsamında, BiP üzerinden mesaj atılan kişi sayısına göre, müşterilerine 10GB’a varan internet paketleri hediye ediliyor.



BiP üzerinden 5 farklı kişiye mesaj atan müşterilere Ramazan boyunca 02.00-06.00 saatleri arasında geçerli 2GB internet paketi hediye edilirken, farklı kişilerle mesajlaşıp ramazan bereketini paylaştıkça giderek artan internet paketleri hediye ediliyor.

50 kişiye mesaj atan müşterileri 10GB internet hediyesi bekliyor. Ayrıca BiP Keşfet alanında bulunan Ramazan Kanalını takip edenler ay boyunca illere özel imsak ve iftar vakitleri, Ramazan'a dair anlamlı sözler, günün iftar menüsü, günün yemek tarifi ve beslenme önerileri gibi birçok farklı içerik hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

Ramazan Aylık 10GB kampanyası 200.000 kişi ile sınırlı. 200.000 kişi sonrasında; BiP üzerinden 50 farklı kişiye mesaj atan abonelere, paket aktivasyonu yapıldığı tarihten itibaren 30 günlük süre zarfında geçerli 3GB internet faydası hediye edilecek.