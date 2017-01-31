Razer, telefon sektörüne giriyor!

Oyuncular için aksesuar üreten Razer, Nextbit'i satın aldığını duyurdu. Razer, Nextbit ile telefon sektörüne giriş yapmayı hedefliyor.

31/01/2017 12:35

Oyuncular için önde gelen bir marka olan RazerRobin ismindeki farklı özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefonun üreticisi Nextbit'i satın aldığını bugün açıkladı. 

Razer, Nextbit'in; kendi yönetimi ve ana şirketinin sürmekte olan işi haricinde, bir süre bağımsız bir iş birimi olarak çalışacağını belirtti. 

Razer, esas olarak Windows tabanlı oyun cihazları ve aksesuarlar ürettiği için, Razer'ın gelecekte Windows tabanlı akıllı telefon üreteceği tahmin ediliyor. Ancak telefon sektörüne girmeyi hedefleyen Razer'ın tercihini Windows Mobile yerine Android'den yana kullanması firma geleceği açısından daha doğru bir seçim olacaktır.

Razer Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, "Nextbit, mobil alanın en heyecan verici şirketlerinden biri. Nextbit'in Razer'a getirdiği fayda ile yeni alanlarda çalışma fırastı bulacağız." diyor. Razer'ın Nextbit'i satın almak için henüz ne kadar ücret ödediği bilinmiyor.

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    Yazar: Ender Öztürk

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