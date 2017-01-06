Razer, Project Ariana ile farklı bir oyun deneyimi sunuyor

Razer, şirketin amiral gemisi niteliğindeki aydınlatma teknolojisi Razer Chroma'nın üçüncü parti ortaklara açıldığını duyurdu ve Razer Chroma’nın geleceğiyle ilgili bilgi vererek “Project Ariana” isimli yeni projesini duyurdu. Project Ariana, dünyanın tam imersiyon oyun deneyimi için tasarlanmış ilk video projeksiyon sistemi.

Razer Chroma platformundan yararlanarak sarmal oyun deneyimine dair çözümler üretmek için sıraya giren donanım ortaklarının sayısı ise gün geçtikte artıyor. Razer’ın yeni çözüm ve iş ortakları arasında Lenovo, NZXT, Antec, Lian Li, Wicked Lasers, Looking Glass, Nanoleaf ve Asus da yer alıyor.

Project Ariana özellikleri

Razer Chroma’nın geleceğine ilişkin kısa bir bakış Razer’ın duyurduğu Project Ariana ile gerçekleşti. Project Ariana, RGB aydınlatma konseptini oda projeksiyonuna taşıyor ve hem aydınlatma hem görsel efektler yaratarak oyunlarla gerçek zamanlı iletişim sağlayan Razer Chroma üzerinden sarmal oyun deneyimine tamamen yeni bir boyut kazandırıyor.

Bu da oyuncular için, ekipmandan akıllı aydınlatma ve video projeksiyonuna kadar uzanan ve tamamen sarmal bir oyun deneyimi sunmak için oluşturulan yekpare çözümler sunuyor.



Project Ariana oyun deneyimini tüm odaya yaymak için ultra geniş bir balık gözü lensi ve gelişmiş işletim kapasitesi taşıyan yüksek çözünürlüklü bir video projektörü. Sistem oyun için elementlerin projeksiyonunu fiziki çevrenin boyut ve özelliklerine göre adapte oluyor.

Bir çift 3B derinlik algılama kamerası tescilli kalibrasyon yazılımıyla birlikte kendini odadaki mobilya ve oda aydınlatması gibi çevresel faktörleri algılayacak şekilde kalibreliyor. Böylece, her ortam için kusursuz gösterim sağlanıyor.