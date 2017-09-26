Razer, taşınabilir cihaz üretiyor!

Video oyun dünyasının en ünlü oyuncu donanımı ve aksesuar geliştiricisi Razer, bu sene sonunda yeni bir cihaz çıkaracak. Razer'ın CEO ve kurucusu Min - Liand Tan, mobil bir cihaz geliştirdiklerini ve bu cihazın sene sonuna kadar hazır olacağını belirtti. Yaptığı bir röportajda ilginç bilgiler veren Min - Liand Tan, yaptıkları ilk oyuncu faresinin hikayesini de anlattı.

Mobil cihaz hakkında pek fazla bilgi vermeyen CEO, bu cihazın yine oyunculara hitap edeceğini belirtti. Cihazın oyunculara yönelik nasıl özellikler sunacağı şimdiden merak konusu. Oyuncu donanımları konusunda ortaya oldukça başarılı işler koyan firma, bakalım yıl sonuna kadar bizlere neler gösterecek?

Bazı tahminlerse Razer'ın el konsolu üzerinde çalıştığını söylüyor. Hali hazırda 3DS'in pazarı domine ettiğini düşünürsek, Nintendo'nun aynı zamanda 3DS ile rakiplerini oldukça korkuttuğunu söyleyebiliriz. Eğer ilgili ürün bir telefon çıkacaksa, Razer oyuncuları oldukça şaşırtacaktır.