Razer'dan oyunlar için dijital cüzdan: zVault

Razer, sanal para birimi platformu zVault’u oyuncuların çevrimiçi alışverişlerde ve oyun içi işlemlerde tercih edeceği ödeme çözümü haline getirmek yolunda attığı adımları ve yaptığı planları açıkladı. zVault kendi para birimine, geniş bir ekonomiye ve ödül sistemine sahip bir dijital cüzdan olarak herkesin kullanımına açıldı.

Tescilli para sisteminde, zGold birimi kullanılıyor. Lansman süresi boyunca 100 zGold = 1 $ olarak işlem görecek.

Razer zVault, oyuncular için tasarlanmış, ödemeler için sanal para ve ödülleri olan güvenli bir dijital cüzdan. Razer zVault kullanıcıları, dijital ürünleri zGold kullanarak güvenli yoldan alabilecekler ve bir yandan da zGold ile yaptıkları her alışverişte ve Razer Cortex ve Razer Arena yazılımlarını kullandıklarında zSilver kazanacaklar.

zVault’un sitesinde içeriğe ve özel alışveriş tekliflerine göz atmak, ayrıca zSilver bozdurarak alabileceğiniz ödülleri incelemek mümkün. Kullanıcılar siteden zGold paket yüklemelerini de yapabilir. zGold 3000, 5000, 10000’lik paketler halinde alınabilir. Ödeme için ise tüm büyük kredi kartları, PayPal, Openbucks ve Paysafecard kullanabilirsiniz.

Şu anda, Hi-Rez Studios tarafından geliştirilen SMITE ve Paladins, Smilegate West tarafından geliştirilen CrossFire ve Lost Saga gibi ücretsiz oyunlar zGold kabul ediyor. IndieGala ve GamersGate ise oyuncuların Steam anahtarı formatında oyun almasını destekliyor.

Razer, zVault’un resmi lansmanını kutlamak için Razer ID kullanıcılarına sınırlı bir süre için geçerli teklifler sunuyor. Bonus 2,000 zSilver içeren başlangıç hediye paketi; belirli bir süre zGold cüzdanını güncel tutanlara %30 Bonus zGold, zSilver kazanmak için daha çok yöntem, indirim kampanyaları, zGold kullanarak yapılan oyun içi alışverişlerde bonus oyun içi eşyalar.