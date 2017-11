Razer'ın 8 GB RAM'li akıllı telefonu tanıtıldı!

Razer bugün yaptığı bir duyuru ile Razer telefonunu tanıttı. Snapdragon 835 yonga seti ve 8 GB RAM'in yanında dünyada ilk 120 Hz UltraMotion ekrana ve Dolby Atmos teknolojisine sahip olan Razer Phone, özellikleri ile adete bir oyun telefonu hissi uyandırıyor.

Razer’ın mobil departmanından çıkan ilk telefon olan Razer Phone; olağanüstü ekranı, sinema kalitesinde ses özelliği ve bütün gününüzü çıkartacak pil ömrü ile mobil eğlenceyi üst düzey ve kesintisiz yaşatacak.

Dünyada bir ilke imza atan Razer Phone 120 Hz UltraMotion ekran ile en hızlı ekran yenileme oranını sizlere sunarak oyunlardaki grafiklerin akıcı olmasına imkan kılıyor

Razer Phone’un bir diğer dudak uçuklatan özelliği ise Dolby Atmos ses teknolojisi. Bu sayde oyunlar, filmler ve müzikler telefonun önünde bulunan çift hoparlör ile en canlı, en gerçekçi ses kalitesinde duyulacak.

Razer Phone en iyi oyun deneyimini sunmak adına donanımsal alanda da inanılmaz özelliklere sahip. Bunun en başında ise işlemci ve bellek var elbette. Razer Phone içinde Qualcomm Snapdragon 835 Mobil Platformu ve 8GB RAM mevcut.

Razer Game Booster uygulamasını da barındıran telefon ile bu sayede uzun süreli oyun oynamaktan dolayı oluşabilecek aşırı ısınma riskini de azaltarak güç ve performansı maksimuma çekiyor.

4,000 mAh’lık batarya kapasitesi bulunan Razer Phone’da pil ömrünün oyun ortasında kesilmesi gibi bir endişe yok. Bir gün boyunca oyun oynamayı çıkartacak pil ömrü ve güç yçnetimine sahip olan telefon ayrıca Qualcomm Quick Charge 4 ile de çok hızlı şarj oluyor.

Arkasındaki çift 12 Megapiksel kamera ile sadece oyun için değil anı yakalamak için de ideal bir akıllı telefon olduğunu kanıtlayan Razer Phone kesintisiz zoomlama ve çift flaşı ile hem canlı hem kaliteli fotoğraflar çekmenize imkan sunacak.

Bunca pil gücüne rağman sadece 8 mm inceliğinde alüminyum yekpare kasaya sahip olan Razer Phone sadece performansı ile değil tasarımı ile de göz dolduracak. Android Nougat işletim sistemi ile gelecek olan telefon 2018 baharında Android Oreo güncellemesini de alacak.

Arayüz olarak Nova Launcher’ı kullanacak olan Razer Phone’da Google Asistan desteği de bulunacak.Android telefonlar arasında en popüler arayüz olan Nova Launcher ile telefonunuzu dilediğiniz gibi kişiselleştirebilecekisniz.

Razer ilk akıllı telefonu için ralarında Tencent ve Square Enix gibi usta stüdyolarında bulunduğu pek çok oyun geliştiricisi ile anlaşma sağladı. Razer Phone için özel olarak optimize elidecek oyunlar telefonun bütün özelliklerinden sonuna kadar faydalanarak en iyi mobil oyun tecrübesini sunacak. Bu şekilde oyunlar 120 fps’ye kadar çıkabilecek.

Mobil alanda en popüler MOBA oyunlarından olan “Arena of Valor da dahil pek çok oyun Razer Phone içimn özel olarak optimize edilecek.

Razer telefonun çıkışı ile gelecek oyunlar!

“Final Fantasy® XV Pocket Edition” - Square Enix

“Gear.Club” from Eden Games

“RuneScape™” - Jagex Limited

“Old School RuneScape™” from Jagex Limited

“Lineage 2: Revolution” - Netmarble

“World of Tanks Blitz” - Wargaming Group Limited

“Shadowgun Legends™” - Madfinger Games

“Titanfall™: Assault” - NEXON Co., Ltd. and Particle City, Inc.

“Tekken™” from BANDAI NAMCO Entertainment Europe

Razer Phone özel sürümü de olacak!

Tam 1,337 adet olan ve Razer’In ikonik sembolü üç başlı yeşil yılan logosunu taşıyan Razer Phone Special Edition Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka, İsveç’teki Three mağazalarında, San Fransisco’daki Razer mağazasında ve Razerzone.com üzerinden online olarak ABD ve Kanada’dan satın alınabilecek.

Razer telefonun satış fiyatı ise 699 dolar olarak belirlendi.