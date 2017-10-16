Razer'ın telefonu görüntülendi!

Oyuncu ekipmanları üreten Razer, son dönemde satışa sunduğu giyilebilir teknolojileri ile mobil sektöre giriş yapacağının sinyallerini vermişti. Razer, geçtiğimiz hafta ise 1 Kasım tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğin ive bu etkinlikte ilk telefonunu tanıtacağını açıklamıştı.

Android işletim sistemi ile çalışacak olan Razer'ın telefonu, donanımsal açıdan çok güçlü olacak. Razer akıllı telefonun 8 GB RAM ile geleceği söyleniyor. Telefonda işlemci olarak ise Snapdragon 835 yonga seti yer alacak. 2K çözünürlüğünde 5.7 inç büyüklüğünde ekran ile gelecek olan Razer telefonu, bugün kameralara yakalandı.

Fotoğraflarda çift kamera kurulumu ile geleceği görünen Razer'ın telefonunun, ekran konusunda nasıl bir yapıda olacağı henüz bilinmiyor. Tahminlere göre Razer, ilk telefonunda çerçevesiz ekrana geçiş yapmayacak ve ekran/kasa oranı düşük bir telefon ile karşımıza çıkacak.

Android 7.1 Nougat ile geleceği söylenen Razer telefonu, bakalım rakiplerinin karşısında nasıl bir başarı grafiği sergileyecek?