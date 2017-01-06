Razer'ın yeni oyuncu dizüstü bilgisayarında 3 ekran var!

Geliştirmiş olduğu yüksek kaliteli donanım ürünleri ile PC oyunculuğu için prestij göstergesi haline gelen Razer, yeni projesi Project Valerie ile PC oyunculuğu tarihini baştan yazacak. Bugünlerde Las Vegas'ta gerçekleşen CES 2017 fuarında görücüye çıkan Project Valerie, sahip olduğu üç ekran ile PC oyuncularını çok heyecanlandıracak.





Oyuncuların istediği zaman üç ekranı aktif edebileceği Project Valerie, ana ekranın arkasından iki ekran daha çıkarıyor ve kendiliğinden istenen şekli alıyor. Her biri 17.3 inç olan 3 adet 4K ekrana sahip Project Valerie'nin bu 3 ekranı NVIDIA GeForce GTX 1080 GPU çalıştıracak. NVIDIA Surround View'i doğal olarak 11520 x 2160 çözünürlük ile destekleyecek. Bilgisayarın henüz tüm özellikleri açıklanmadı ancak oyun dünyası bir canavar bilgisayar daha kazanacak gibi görünüyor.

Bilgisayarın kalınlığının normal bir oyun dizüstü bilgisayarından fazla olmayacağını açıklayan geliştiriciler oyuncuları bir nebze de olsa rahatlattı. Henüz fiyatı ve ne zaman piyasaya sürüleceği belli olmayan oyun dizüstü bilgisayarı CES 2017'nin en gözdelerinden biriydi.