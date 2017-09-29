Read Dead Redemption 2'den yeni fragman!

Rockstar Games, herkesin çok uzun süreden beri beklediği Red Dead Redemption 2’nin sonunda dolu dolu bir fragmanını yayınladı. Vahşi batı tarzını seven oyuncuların bayılacağını düşündüğümüz Red Dead Redemption 2, adeta eski dönem GTA gibi işliyor.

Arthur Morgan ve Van der Linde çetesinin yasadışı yollarla savaşını anlatan bir oyun bizleri bekliyor. Amerika’nın ikonik dönemini çok iyi şekilde oyuna aktaran Rockstar Games, Van der Linde çetesine ciddi anlamda her şeyi yaptıracak gibi duruyor. Tren soygunlarından ayılarla mücadeleye kadar pek çok içeriğin yer aldığı fragmandan gördüklerimiz gerçek olursa, GTA gibi pek çok seçeneğin yer aldığı oyunun bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

Kendisini her geçen sene daha çok geliştiren Rockstar Games, yine boş durmamış ve yer yer vahşi batı kasabalarının bulunduğu geniş bir harita tasarlamış. GTA, Rockstar Games’in süperstarı olmaya devam etse de ilk Read Dead Redemption, oyun dünyasının evrensel beğeni toplayan oyunlarından birisiydi. Oyun, kovboy döneminin temasını, gerek grafikleriyle gerekse de başarılı hikayesiyle çok iyi vermişti. Red Dead Redemption 2, 2018 ilk baharında satışa sunulacak. Bu muhteşem fragmanı da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz!