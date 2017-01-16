Recep İvedik 5 fragmanı yayınlandı

Şahan Gökbakar'ın 2008 yılında beyaz perdeye taşıdığı Recep İvedik karakteri, farklı mizah anlayışı ile çok sevilmişti. 2008'den bu zamana tam 4 farklı Recep İvedik filmi çeken Şahan Gökbakar, şimdi de Recep İvedik 5 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 16 Şubat 2017 tarihinde vizyona girecek olan Recep İvedik 5 için geçtiğimiz gün ilk fragman yayınlandı.

Recep İvedik 5'in konusu ne?

Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda olacağı Recep İvedik 5'in konusu ise güldürmeye çok müsait öğeler barındırıyor. Eurasia Youth Athletic Games'te bizi temsil edecek milli takım sporcularımızın zehirlenmesi üzerine Recep İvedik dümeni eline alıyor ve tüm oyunlarda ülkemizi temsil etmek için kolları sıvıyor.

Kahkaha dolu dakikalar geçireceğimiz Recep İvedik 5'in ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.