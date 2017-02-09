Red Dead Redemption 2, PC platformuna gelecek mi?

Rockstar'ın bir sonraki oyunu olacak olan Red Dead Redemption 2, duyurulduğu günden beri PC sürümü hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Ancak bu sefer alınan duyumlara göre, oyun gerçekten PC'ye gelebilir. Denuvo'yu hepimiz biliriz. Son yıllarda korsan oyunculuğu bitirebilmek için özel bir yazılım geliştiren ve oyunları kırılamaz hale getiren bir firma.

Ancak geçtiğimiz günlerde Denuvo'nun mail sunucusu hacklendi ve bu yüzden de tüm özel yazışmaları ortaya çıktı. Bir sürü yazışmanın açığa çıktığı sızıntıda hem de oyun firmaları ile yapılan yazışmalar, hem hayran yazışmaları, hem küfürler, yer alıyordu. Bu yazışmaları derinlemesine inceleyenler Denuvo ve Rockstar'ın yeni bir oyun için kullanılacak olan bir yazılım üzerine konuştuğunu keşfetti.

Bildiğiniz üzere Denuvo yalnızca PC oyunları için kullanılıyor. Rockstar'ın Red Dead Redemption 2'den başka gelecek olan oyunu yok. Bu yazışmaların elbette kesin bir sonucu olacak diyemeyiz ancak bu ihtimali de gözden kaçırmamak gerekiyor. Hatta ikinci oyundan önce, belki serinin ilk oyununu Remaster sürümü olarak da getirebilirler. Ki iki türlü de harika bir haber. İlerleyen zamanlarda yeni haberler çıktıkca sizi haberdar edeceğiz.