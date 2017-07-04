Red Dead Redemption PC'de çalıştı!

Rockstar Games'in PS3 ve Xbox 360 platformlarına sunduğu ve kült yapımlar arasında yer alan Red Dead Redemption, maalesef ki PC platformuna gelmemişti. Geçtiğimiz aylarda ikincisi duyurulan Red Dead Redemption, geliştiricilerin elinden kurtulamadı ve RPCS3 emülatörü ile PC'de çalıştı.

PlayStation 3 emülatörü olan RPCS3 ile PC'de çalışan Red Dead Redemption için henüz oynanabilir diyemeyiz. FPS'in yerlerde süründüğü Red Dead Redemption'ın PC sürümünde, karakter bile görünmüyor. Intel i7 4790k işlemci ile 3 ila 15 FPS arasında PC'de oynanabilen Red Dead Redemption'ın, ilerleyen aylarda oynanabilir hale geleceği söyleniyor.

RPCS3 sayesinde birçok PS3 oyunu PC'de çalışıyor. Ancak çoğu PlayStation 3 özel oyunu maalesef ki PC'de hiç çalışmıyor. Bakalım bir zamana damgasını vuran PS2 emülatörü PCSX2 gibi RPCS3 de başarılı olabilecek mi?