Reklam engelleme eklentisinde büyük tehlike!

İnternetteki izlenme (Tracking) olayından korunmak için kullanıcıların çoğu Adblock yani reklam engelleme yazılımlarına başvuruyor. İçerik üreticilerinin emeği ile oynayan reklam engelleme eklentileri, geçtiğimiz gün Chrome kullanıcılarının başına çok feci bela oldu.

Bildiğiniz gibi Adblock Plus yazılımı başarılı reklam engelleme eklentileri arasında yer alıyor. Chrome Web Mağazası'nda yer alan Adblock Plus yazılımı, geçtiğimiz gün klonlandı ve sahte bir yazılım Adblock Plus'ın önünde yer almaya başladı. Adblock Plus gibi görünen bu sahte eklenti, toplamda 37 bin Chrome kullanıcısı tarafından indirildi.

SwiftOnSecurity isimli Twitter kullanıcısının fark ettiği sahte Adblock Plus, Chrome Web Mağaza'dan kaldırıldı. Bu eklentiyi indirip yükleyen kullanıcıların muhtemelen çerezlerde yer alan verilerinin ele geçirildiği düşünülüyor. Reklam engelliyorum diye kişisel bilgilerinizi riske atan bu tür yazılımlardan uzak durulmasını öneriyoruz.

Eğer son 1 ay içerisinde reklam engelleme eklentisi Adblock Plus'ı yüklediyseniz, Chrome'dan derhal kaldırmanız verileriniz için sağlıklı olacaktır.