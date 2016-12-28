Reklam sektörü 2017’de pazar büyütecek

Markalar için reklamın öneminin her geçen yıl arttığının altını çizen Union İstanbul Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, bu yıl yaşanan iniş ve çıkışların reklam sektörünü beklenenden daha az etkilediğini söyledi. Reklam sektöründeki harcamaların yıl içerisinde arttığını belirten Erkmen, “Reklam sektörü, içinde bulunduğumuz yılı, 6,5 milyar TL’den 7,5 milyar TL’ye doğru yaklaşan bir bütçe artışıyla kapatmak üzere. Bu durum markalar için reklamın öneminin ne kadar arttığını gösteriyor. Her geçen yılın rakamları gösteriyor ki; artık markalar yatırımlarını bu alana doğru yoğunlaştırıyor” açıklamasında bulundu.

Son yıllarda artan dijital dünya trendinin geleceği şekillendireceğini açıklayan Erkmen, “Geleceğin mecrası dijital mecralar oldu. Bu mecralar her geçen yıl payını artırarak gelişimini devam ettiriyor. Özellikle Y ve Z kuşağının tüketim alışkanlıklarına göre; dijital mecraların daha çok kullanıldığını görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda, Y ve özellikle Z kuşağı nüfusundaki artış, dijital tüketimin de artacağının habercisi oluyor. Durum böyle olunca, reklam verenlerin kendilerini dijital dünyaya entegre etmeleri bir zorunluluk oluyor” dedi.

En güçlü mecra: Televizyon

Reklam alanındaki en güçlü mecranın televizyon olduğuna dikkat çeken Erkmen, “Televizyon kanallarının yaptığı dizi yatırımları seyirci tarafından ilgiyle takip ediliyor. Toplumun büyük bir kısmının televizyon seyretme alışkanlığının devam etmesi, televizyonu hala en çok tercih edilen kitle iletişim aracı yapıyor. Bu yıl da televizyonun yüzde 50’nin üzerinde reklam payıyla zirvede olmasını bekliyoruz. açıklamasını yaptı.

Rekor inşaat sektöründe

Öte yandan 2016’nın öne çıkan sektörün inşaat olduğunu vurgulayan Erkmen, “İnşaat alanındaki reklamlar -özellikle Ekim ayında- rekor seviyeye ulaştı. Firmalar dizi sponsorluklarına dahil olarak, marka tanınırlıklarını artırdılar. Bu nedenle 2016 yılı inşaat sektörünün yılı oldu.”

Dijital reklamcılık daha da yükselişe geçecek

Ayrıca 2017 yılında dijital dünyada beklenilen yeniliklere de değinen Union İstanbul Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, “Her geçen yıl artan reklam payının 2017’de de etkisini göstermesini bekliyoruz. Reklamcılık her alanda payını artırırken, özellikle dijital reklamcılık daha da yükselişe geçecek. Çünkü markaların dijital planlamaya ayırdıkları bütçe ve yatırımlar giderek artış gösteriyor” açıklamasında bulundu.