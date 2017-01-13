Renault 17. kez lider oldu

Renault markası, 2016 yılında, gerçekleştirdiği 106 bin 616 adet binek satış adedi ile yüzde 14,1 pazar payı elde etti. Marka, binek + hafif ticari araç pazarında ise gerçekleştirdiği 121 bin 707 adet satış ve yüzde 12,4 pay ile toplam pazarda Marka sıralamasında 2. sırada yer aldı.

Renault Grubu (Renault ve Dacia), 2016 yılında toplam pazarda 169 bin 236 adet satış adedi gerçekleştirdi ve binek + hafif ticari araç pazarından yüzde 17,2 pay elde etti. Bu satış adedi ile Renault Grubu bugüne kadarki en yüksek satış rakamına imza atmış oldu.

2016 yılında Renault’nun yenilenen modeli Clio HB 26 bin 075 adet ve Clio Sport Tourer 4 bin 946 adet satış gerçekleştirdi. Bu skor ile Clio Ailesi (ClioHB+Clio ST) olarak yüzde 18 pay ile B segmentinin lideri konumunda yer aldı. Renault Symbol ise pazardaki başarısını korudu ve 2016 yılında gerçekleştirdiği 25 bin 273 satış adedi ile B1 segmentinin lideri oldu. Symbol bu segmentten yüzde 47,6 pay aldı.

Türkiye, 2016 yılında Renault Grubu’nun (Renault+Dacia) 5. büyük pazarı konumunda yer alıyor. Gerçekleştirdiği bu performans ile Fransa, Almanya, İtalya ve ispanya’nın ardından gelen Türkiye, bu performansı ile Avrupa dışındaki pazarlar arasında en güçlü ve önemli ülke durumunda.

Renault markası yüksek yerlilik oranını koruyor. Markanın gerçekleştirdiği satış adedinin yüzde 60’ını Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen yerli modeller oluşturuyor. Türkiye pazarı genelinde satışların sadece yüzde 25’i yerli modellerden oluşuyor.

Dacia tarihindeki en yüksek pazar payını kaydetti

Dacia, Türkiye pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Dacia Türkiye, gerçekleştirdiği satış performansı ile 2016 yılını Romanya ve Fas gibi markanın çok güçlü olduğu ülkeleri geride bırakarak dünya sıralamasında 4. sırada tamamladı. 2016 Aralık ayında ise Dacia, Türkiye’de gerçekleştirdiği 7 bin 197 adet satış rakamı ile dünya sıralamasında 2. sırada yer aldı. Marka, binek + hafif ticari araç pazarından aldığı yüzde 4,8 pay ile rekor pazar payını gerçekleştirdi. Dacia, 47 bin 529 satış adedi ile 2016 yılını, toplam pazarda markalar sıralamasında 8. sırada tamamladı.

Dacia, 2016 yılında, Duster modeli ile Türkiye’nin en çok tercih edilen 4x4 markası oldu. Duster ise gerçekleştirdiği 16 bin 707 adet satış ile Türkiye pazarının en çok satılan 4x4 modeli oldu.

Dacia, 2013 yılından bu yana Lodgy ile C4 segmentine domine ediyor. Lodgy segmentinden aldığı yüzde 54,2 pay ile liderliğini koruyor.