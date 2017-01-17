Renault, 2016'da dünya satış rekoru kırdı

Renault Grubu “Drive the Change” planının dinamizmi ile dört yıldır üst üste satışlarını artırıyor. 2016 yılında gerçekleştirdiği 3 milyon 182 bin 625 adet satış ile Grup, dünyanın bir numaralı Fransız otomotiv grubu oldu.

Renault Grubunun dünya çapındaki binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 2016 yılında, yüzde 4,6 yükselen pazarda, yüzde 13,3 oranında artış gösterdi. Grubun dünya otomotiv pazarındaki payı yüzde 3,5 düzeyinde (2015’e göre 0,3 puanlık artış). Hem Renault hem Dacia markaları rekor satış adetleri gerçekleştirdi.

Renault dünyanın lider Fransız markası olma özelliğini koruyor. Renault Samsung Motors satışları ise yüzde 38,8 oranında yükseldi.

Grup, Avrupa’daki otomotiv pazarının (+yüzde 7) dinamizminden pay alarak yüzde 11,8’lik artışla 1 milyon 805 bin 290 adetlik satış gerçekleştirerek yüzde 10,6 pazar payı elde etti.

Avrupa dışında ise Renault Grubu, 2016 yılında rekor düzeyde satışlar gerçekleştirerek, yüzde 5.2 artan pazarda 2015 yılına oranla yüzde 15,3’lük artış gerçekleştirdi.

2017 senesinde küresel pazarın 2016’ya oranla yüzde 1.5 - 2 arasında büyüyeceği öngörülüyor. Avrupa pazarının da yüzde 2 yükseleceği tahmin ediliyor; Fransa için de aynı yüzde 2’lik artış bekleniyor.

Uluslararası seviyede ise Brezilya ve Rusya pazarlarının sabit kalacağı tahmin ediliyor. Çin’in yüzde 5, Hindistan’ın da yüzde 8 büyüyeceği bekleniyor.

Renault Grubu; Avrupa’da yenilenen ürün gamı, uluslararası pazarlarda Hindistan’da Kwid, Çin’de Koleos ve Kadjar, Rusya’da Kaptur’ün, Güney Kore’de QM6 ve SM6 ve Latin Amerika’da Alaskan ile SUV gamı ile başarısını sürdürecek.

Renault Grubu bu bağlamda Avrupa’da ve uluslararası pazarlarda satış ve pazar paylarındaki büyümesinin devam edeceğini öngörüyor.