Renault Clio ve Megane modellerinde ocak ayında çok özel fiyatlar

Renault, Ocak ayında benzinli motorlu Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ya da Megane Sedan satın almak isteyen müşterilerine özel fiyatlar sunuyor.

Kampanya kapsamında 2016 model yılı Clio Joy 1.2 75 bg otomobiller 49.200 TL’den, 2016 model yılı Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg otomobiller ise 62.850 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Diğer taraftan Renault, tüm Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Megane Sedan modellerinde metalik renk opsiyonunu müşterilerine hediye ediyor.

Ayrıca tüm Renault modellerinde, kullanılacak kredi tutarı ve istenen vadeye göre değişen, avantajlı faiz oranları sunuluyor.

Ocak ayında Captur 66.050TL, Kadjar 86.650TL, Talisman 109.850TL, Kangoo 49.050TL, Master Kamyonet 70.000TL, Trafic 68.850TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.